Glänzende Zukunftsperspektive überrascht viele

Als „praktisches Beispiel für die Digitalisierung“ gilt es dem Ladenburger FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe. Kollege Max Keller von Bündnis 90/Die Grünen nannte es eine „Zukunftstechnologie“. Und Ilse Schummer (SPD) bedankte sich dafür, dass in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein „Geheimnis gelüftet“ wurde. Die Rede ist von RFID. Die Abkürzung steht für Radiofrequenz-Identifikation durch Funk. Ein solches System führt die Stadtbibliothek Ladenburg 2018 und 2019 zur Entlastung der Mitarbeiter ein.

Wie Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann als Gastrednerin am Ratstisch ausführte, erleichtert es hauptamtliche Prozesse, wenn beispielsweise die Rückgabe ausgeliehener Medien mit Chips zur Identifikation automatisiert werde. Diese Neuerung sei angesichts des kontinuierlichen Rückgangs an ehrenamtlicher Tätigkeit wichtig für die Zukunft, so Kietzmann. Für die Selbstverbuchung durch RFID – auf den Chips seien keine personenbezogenen Daten gespeichert - stellte der Gemeinderat mit einer so genannten Verpflichtungsermächtigung insgesamt 42 000 Euro bereit. Doch stellte Kietzmann nicht nur das neue System vor, sondern schilderte ebenso die glänzende Zukunftsperspektive auch ihres Hauses und überraschte damit viele: So seien Bibliotheken die „meistbesuchten öffentlichen Einrichtungen in Deutschland“.

Mit ebenso steigender Tendenz gelte die Bibliothek als „nicht kommerzieller Raum“ des Austauschs sowie der kreativen Anregung und des Wissenserwerbs über Schichten und Generationen hinweg. Und: Das gedruckte Buch bleibe auch „noch in den kommenden zehn Jahren Leitmedium“. Für derzeit 1956 aktive Leser, darunter 221 Online-Leser, wolle die Ladenburger Stadtbibliothek auch weiterhin „Aufenthaltsoase“ sein.