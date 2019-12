Glashaus-Aktion auf Weihnachtsmarkt

Am vierten Adventswochenende, also am Samstag und Sonntag, 21./22. Dezember, ist erstmals die Holzwerkstatt der Glashaus-Initiative im Waldpark mit einem Aktionsstand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.

In einer der Buden an der Hauptstraße bieten die Ehrenamtlichen um Jochen Liebrich und Werkstattleiter Albert Klar-Bauder neben selbstgefertigtem Kinder-Spielzeug und weihnachtlichem Kunsthandwerk nämlich einen eigens für diesen Anlass entworfenen „Ladenburg-Garderobenhalter“ an. Dieser ist in verschiedenen Versionen in einer auf maximal 100 Stück limitierten Auflage zu haben.

Der Reinerlös der Aktion kommt dem Glashaus Ladenburg zu Gute, wo 2020 wichtige Renovierungsarbeiten anstehen. pj

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019