Glocken läuten für den Frieden

Wenn am Samstag, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr die Glocken der evangelischen Stadtkirche läuten, dann hat das mit dem „Internationalen Tag des Friedens“ zu tun. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz, der Deutsche Städtetag und andere rufen zu einem europaweiten Glockenläuten auf, so erklärt Pfarrer David Reichert gegenüber dem „MM“.

„Die evangelische Kirchengemeinde“, erklärt der Geistliche, „beteiligt sich an diesem kraftvollen und hörbaren Signal für Frieden und den Schutz des kulturellen Erbes.“ Friedensinitiativen gibt es in Deutschland schon seit mehr als 100 Jahren; sie bezogen sich auf die Daten der Kriegsausbrüche und fanden am 1. August oder, nach dem Zweiten Weltkrieg, am 1. September statt.

Der Tag des Friedens geht zurück auf das Jahr 1981; am 21. September fand die Vollversammlung der Vereinten Nationen statt. Dort wurde verkündet, dass der Tag „benannt und gefeiert werden soll als Weltfriedenstag, um die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker, als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken.“ stk

