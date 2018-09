Glocken rufen zum Friedensgebet

Erstmals werden am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen, dem heutigen Freitag, um 18 Uhr in ganz Europa die Glocken läuten. „Frieden sei ihr erst Geläute!“ ist die Initiative überschrieben, der sich auch die Evangelische Landeskirche in Baden angeschlossen hat. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat den Tag 2018 zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und mit Blick auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit zum Internationalen Gebetstag für den Frieden erklärt.

Auch in Ladenburg werden daher um 18 Uhr die Glocken der Stadtkirche läuten und zum Friedensgebet rufen. In Texten, Liedstrophen und Stillezeiten steht dabei die Bitte um Versöhnung und Frieden in den Kriegsgebieten im Zentrum. red

