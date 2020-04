„Glückslinie“ steht auch für gesund bleiben

Zeichen des Zusammenhalts und Symbole der Verbundenheit spenden Trost und Freude, wenn die Devise „Abstand halten!“ heißen muss. Deshalb zaubern die „Ladeberger Steine“ nahezu jedem ein Lächeln ins Gesicht, der den Bollweg zwischen Wasserspielplatz und Tenniszentrum entlangkommt. Bei der von Bianca Fabian in der Römerstadt gestarteten Kunstaktion zum Mitmachen handelt es sich um eine täglich länger werdende Reihe von bunt bemalten und beschrifteten Steinen, die Passanten Glück bringen sollen.

„Glückslinie – bitte mitmachen!“ Dazu fordert ein Aushang Interessierte auf. Jeder kann einen selbstgestalteten Stein anlegen. Mehr als 335 sind es zur Zeit und mehr als 25 Meter ist die Reihe schon lang. „Wunderschön ist das, und es werden immer mehr“, freut sich Seniorin Annemarie Aretz, die den Reporter auf diese Aktion aufmerksam gemacht hatte. „Wir halten zusammen!“, heißt es da, oder „Bleibt gesund!“, „Wir bleiben zuhause!“ und „Viel Glück!“. Sonnen, Smileys und Herzen illustrieren die kleinen Mutmacher-Werke.

Eigenhändig verziert

„Das finde ich super: Alles, was verschönert und gute Laune macht, ist zurzeit hochwillkommen“, findet Ann-Sophie Arnold, die gerade mit Söhnchen Valentin im Tragetuch spazieren geht und mit Hund „Peppi“ an der Leine die Glückssteinreihe zum ersten Mal erblickt. Lara kennt die Aktion dagegen bereits, weil sie in der Nähe wohnt. Da die Vierjährige gerne malt, wie ihr Opa berichtet, hat sie einen mehr als faustgroßen Kieselstein eigenhändig verziert. Zusammen mit seiner Oma legt das Mädchen ganz stolz den 206. Stein ab.

„Toll, dass so viele mitmachen“, freut sich Bianca Fabian als Initiatorin am Telefon. Da sie ein Informationsblatt mit dem dazugehörigen Schlagwort (#LadebergerSteine) für soziale Netzwerke versehen und ausgelegt hat, ist sie mit dem Smartphone leicht ausfindig zu machen. Die 40-jährige Erzieherin ist „gespannt, wie lange die Kette des Zusammenhalts wird“. Die Bezeichnung „Glückslinie“ stamme nicht von ihr, treffe es aber auch. Und dass das jemand anderes ersonnen und hinzugefügt habe, belege doch nur, wie gut die Aktion angenommen werde. Dass zwischenzeitlich 30 bis 40 Steine verschwunden waren, hatte kurzfristig für einen kleinen Wirbel im Facebook-Netzwerk gesorgt.

Als Talismann mitgenommen

„Inzwischen ist ein Großteil aber wieder aufgetaucht“, berichtet die verheiratete Mutter eines neunjährigen Sohns. Sie könne sich vorstellen, dass jemand die Steinreihe eventuell zunächst missverstanden und arglos einen persönlichen Glücksbringer mitgenommen habe, was bei ähnlichen Aktionen anderswo auch möglich sei. Das aktive Mitglied des Ladenburger Kegelvereins „Neckarperle“ wurde selbst fremdinspiriert zu dieser Glückssteinreihe: „Ich habe auf Facebook etwas ähnliches gesehen und fand das toll“, berichtet Bianca Fabian. Sie pendelt als Erzieherin zurzeit wöchentlich zwischen Homeoffice in Ladenburg und Notbetreuung in Schriesheim. Auch als Mutter nehme sie wahr, wie gut Kinder mit der ungewohnten Situation umgingen, dass Schulen und Kitas wegen des Corona-Risikos geschlossen seien. „Da hätte ich anderes erwartet“, räumt sie ein. Deshalb sei die Glückslinie oder Kette des Zusammenhalts auch Ausdruck ihrer Anerkennung für Geduld und Ausdauer der Mädchen und Jungen überall auf der Welt.

„Die Kinder sehen anhand der Steine auch, dass es anderen ebenso langweilig ist und dass viele den Kontakt zu Freunden und Verwandten vermissen.“ Und noch etwas stellt Bianca Fabian fest: „Diese Steine geben in Zeiten von Corona nicht nur Kindern, sondern Jung und Alt die Möglichkeit, sich kreativ zu beschäftigen.“ Jeder sei auch eingeladen, sich zu beteiligen. „Es haben hier schon Leute aus Mannheim-Gartenstadt und Waldhof bunte Steine abgelegt“, wie sie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis erfahren hat. Jeden Abend postet Bianca Fabian auf Facebook den aktuellen Stand ihrer Aktion und will auch darauf aufmerksam machen, dass man beim Ablegen und Anschauen der Steine entlang des schmalen Spazier- und Radwegs am Kandelbach stets auf sicheren Abstand zu anderen achten soll, um niemanden zu gefährden. Denn die „Glückslinie“ steht auch fürs allseits erhoffte gesund bleiben.

Info: In sozialen Medien: #LadebergerSteine

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020