„Glückslinie“ wächst auf 1111 Steine

Bianca Fabian legt mit Sohn Max den 1111. bunt gestalteten Stein an. Peter Jaschke (pj)

Bei 55 Meter Länge hat Bianca Fabian aus Ladenburg aufgehört zu messen. Am Freitag hat ihr neunjähriger Sohn Max den 1111. Stein in der von Unbekannten so getauften „Glückslinie“ unweit des Wasserspielplatzes am Bollweg entlang des Kandelbachs angelegt.

„Ich hätte nie gedacht, dass wir soweit kommen“, sagt die Initiatorin der Mutmacher-Aktion, die sie am 7. April gestartet hat, um in der Corona-Krise ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen (wir berichteten ausführlich). „Es ist ein voller Erfolg, echt toll“, freut sich die 40-jährige Erzieherin.

Ausdruck von Anerkennung

Die „Ladeberger Steine“ erfreuten nicht nur Kinder: „Es ist eine Stadtaktion für Groß und Klein geworden.“ Sie selbst sei in sozialen Medien zu dieser Steinreihe inspiriert worden, die weiter große Resonanz finde. Als Erzieherin und Mutter nehme sie wahr, wie gut Kinder mit der ungewohnten Situation geschlossener Einrichtungen umgingen. Deshalb seien die „Ladeberger Steine“ auch Ausdruck ihrer Anerkennung für Geduld und Ausdauer der Mädchen und Jungen.

Inzwischen gibt es auch eine Hoffnung spendende „Steinschlange“ am Bach in Höhe der Martinsschule. Schüler, Lehrer und eine Krankenschwester haben unter Regie von Lehrerin Martina Wolff Steine bunt und kreativ gestaltet. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020