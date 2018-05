Gold und Silber für den ASV

Anzeige

Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im Gewichtheben waren für den ASV Ladenburg mit Walter Schüßler und Konstanze Werle zwei Sportler am Start. Die Wettkämpfe wurden vom SV Germania Obrigheim ausgerichtet.

Am ersten Tag trat Walter Schüßler an die Hantel. Etwas durch eine Verletzung gehemmt, konnte er nicht seine volle Leistung zeigen, brachte aber dennoch mit 62 Kilogramm im Reißen und 81 Kilogramm im Stoßen gute Resultate. Damit gewann er die Goldmedaille in seiner Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm in der Altersklasse M75 (75 bis 79 Jahre).

Konstanze Werle bestritt ihre ersten nationalen Meisterschaften bei den Frauen in der Kategorie W30 (30 bis 34 Jahre). Nervös begann sie mit einem ungültigen Versuch im Reißen, konnte sich aber fangen und brachte 50 Kilogramm in die Wertung. Im Stoßen konnte die Sportlerin ihre Bestleistung auf 64 Kilogramm steigern. Mit dieser Leistung wurde Konstanze Werle in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Deutsche Vizemeisterin. red