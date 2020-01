Gospelchor tritt in Stadtkirche auf

Der Chor Black Gospel Angels aus den USA ist an diesem Samstag, 25. Januar, zu Gast in Ladenburg. Bei einem Konzert um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche (Kirchenstraße 28) erwarten die Zuhörer laut Veranstalter A-capella-Lieder in harmonischen Arrangements, die für Gänsehaut sorgen. Bekannteste Gesichter des Ensembles sind die Gospel-Stars Rose Watson und Queen Yahna. Die Black Gospel Angels touren seit Jahren durch die Welt – auch durch Deutschland – und zogen bereits ein Millionenpublikum an. Auch der ehemalige US-Präsident Barrack Obama soll Medienberichten zufolge ein Fan der Musik sein.

Für den Auftritt in Ladenburg sind noch Karten erhältlich. Sie kosten 31,90 Euro und können im Netz unter eventim.de bestellt werden. jei

