Gottesdienst auf dem Bauernhof

Anzeige

Erstmals feiern die Evangelischen Kirchengemeinden Ladenburg und Heddesheim an Christi Himmelfahrt (10. Mai) einen gemeinsamen Familiengottesdienst im Grünen und treffen sich dazu „in der Mitte“ - im Bauernhof Meng in Neuzeilsheim (Haus Nummer 18).

Der Startpunkt in Ladenburg ist Ecke Kurzgewannstraße / Alemannenweg, von wo es noch zwei Kilometer zu Fuß bis Neuzeilsheim sind. Die Heddesheimer starten an der Ecke Weidigstraße / Werderstraße über den Fahrradweg in Richtung Ladenburg, von wo sie ihr Ziel nach 1,7 Kilometern erreichen. Los geht´s in beiden Orten um 10 Uhr. Wer möchte, kann den Bauernhof auch mit Fahrrad oder Auto erreichen.

Beginn des Familiengottesdienstes ist 10.30 Uhr. Unter dem Motto „Weißt Du, wo der Himmel ist?“ laden die Kirchengemeinden zu einer Erkundungsreise nach Gottes Spuren ein. Sollte es regnen, steht eine überdachte Scheune für die Feier zur Verfügung. red