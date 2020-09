Gottesdienste für Erstklässler

In ökumenischer Verbundenheit laden die Kirchengemeinden in Ladenburg am Freitag, 18. September, alle Schulanfänger mit ihren Eltern und Geschwistern zu den Einschulungsgottesdiensten unter dem Motto „Alles neu - Jesus geht mit!“ ein. Die Teilnehmerzahl ist wegen des Infektionsschutzkonzeptes auf den genannten Personenkreis beschränkt. Für die Erstklässler der Astrid-Lindgren-Schule findet der Gottesdienst um 8 Uhr in der St. Gallus-Kirche statt. Die Erstklässler der Dalberg-Schule feiern aufgrund der Corona-Bestimmungen in getrennten Klassen: Klasse 1a um 9 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Klasse 1b um 9 Uhr in der St. Gallus-Kirche und Klasse 1c um 9.45 Uhr in der Stadtkirche. In den Kirchen ist bei Betreten Händedesinfektion geboten und jeweils zwei Meter Abstand zwischen Personen verschiedener Hausstände zu halten. Es herrscht Maskenpflicht. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020