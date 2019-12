Graue Ziegel auch möglich

Die erste Änderung des Bebauungsplans „Nordstadt-Kurzgewann“ ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ladenburg bei einer Stimmenthaltung als Satzung beschlossen worden. Auch bei der zweiten Beteiligungsrunde von Behörden und Öffentlichkeit waren keinerlei Stellungnahmen eingereicht worden. „Es geht uns bei diesen relativ kleinen Änderungen darum, so früh wie möglich Planungssicherheit für alle Beteiligten zu sichern“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Die Änderungen stellte Stadtbaumeister André Rehmsmeier noch einmal kurz vor: So seien Baugrenzen, Zufahrtsregelungen und Abstandsflächen für ein „effektivere Nutzung der Baugrundstücke“ ebenso angepasst worden wie die zulässigen Dachneigungen bei Doppelhaushälften in bestimmten Fällen. Auch sollen in ausgewählten Bereichen des Quartiers, wo keine Dachbegrünung vorgeschrieben sei, auch graue und anthrazitfarbene Dächer erlaubt sein. „Ich stimme zu, hätte aber lieber nur rote Ziegel gehabt“, sagte Christian Vögele (CDU). Aus diesem Grund enthielt sich allein Max Keller (Grüne). pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019