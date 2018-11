Gremium will Zeichen gegen Fremdenhass setzen

„Habt Mut, seid frech, seid fordernd!“ Dazu hat Bürgermeister Stefan Schmutz die zwölf neugewählten Mitglieder des Ladenburger Jugendgemeinderats (JGR) am Freitag ermuntert. Denn „nur dann können wir was für Jugendliche erreichen“, führte Schmutz im Jugendzentrum „Kiste“ weiter aus.

Zuvor hatte der bisherige JGR-Vorsitzende Marius Steigerwald das Wahlergebnis verkündet (der „MM“ hat am Samstag Namen und Zahlen bekanntgegeben). In der letzten öffentlichen Sitzung des scheidenden Gremiums, aus dem keiner mehr kandidiert hatte, waren die Neuwahlen das spannendste Thema.

Von 824 Wahlberechtigten zwischen zwölf und 19 Jahren hatten 330 abgestimmt, was rund 40 Prozent entspricht. Anders als bisher war dabei nicht allein die Zahl der Stimmen entscheidend für die Zusammensetzung. Denn dem neuen Gremium, das zweieinhalb Jahre amtiert, gehört mindestens jeweils ein Vertreter aller vier weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft an. Weil am Ende zudem sieben Mädchen und fünf Jungs gewählt wurden, sprach Schmutz von einer „perfekten Zusammensetzung“.

Jupitersäule aus Schokolade

Erstmals überreichte Schmutz als Geschenk der Stadt eine Jupitersäule aus Schokolade: Nicolas Alt vom Kreisjugendring Rhein-Neckar, der den jungen Wahlorganisatoren um Steigerwald, Sebastian Koch, Adnan Jema und Tim Ruster wertvolle Schützenhilfe gegeben hatte, nahm die süße Denkmalreplik entgegen.

Dem scheidenden JGR dankte Schmutz für die gute Zusammenarbeit. „Ihr seid alle tolle Persönlichkeiten“, so Schmutz zu den bisherigen Amtsinhabern. Als Anerkennung bekam jeder eine Freibad-Jahreskarte. Im Namen der Freien Wähler lud Stadträtin Gudrun Ruster alle zum Pizzaessen ein.

Die frischgebackenen JGR-Mitglieder stattete Schmutz noch mit Anstecknadeln aus. „Die kriegt nicht jeder, sondern nur, wer Verantwortung trägt in der Stadt“, erklärte er. „Stimmenkönig“ Fabian Steigerwald, der jüngere Bruder von Amtsvorgänger Marius, nimmt das ernst, wie er gegenüber dem „MM“ verdeutlichte: „Ich möchte mich dafür engagieren, dass wir die Schulen näher zusammen bringen, zum Beispiel durch Sportturniere.“ Es sei ihm ebenso wichtig, „mehr mit gleichaltrigen Flüchtlingen zu machen und diese zu integrieren, auch um gegen Fremdenhass ein Zeichen zu setzen“.

„Dank für die geleistete Arbeit“ drückte dem JGR auch der frühere Jugendvertreter Francesco Iacono aus. Er hatte die öffentliche Vorstellung der 22 Kandidaten moderiert.

Lob hörten auch die städtischen Sozialpädagoginnen Kerstin Pott und Angelika Kaindl, die als JGR-Geschäftsführerinnen nun die neugewählten jungen Leute ebenso dauerhaft bei ihrem Engagement unterstützen wollen. pj

