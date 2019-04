Grillen steht unter verschärfter Beobachtung

„Hilf mit!“ Das signalisiert der gereckte grasgrüne Daumen auf den beiden neuen orangefarbenen Handkippern des städtischen Bauhofs in Ladenburg. Die zweirädrigen Muldenkarren sind Teil eines neuen Konzeptes für eine verbesserte Sauberkeit in der Stadt. Eigens dafür wurde das bislang zweiköpfige Team jetzt verdoppelt. Es soll zusätzlich möglichst zweimal wöchentlich in der Altstadt und Umgebung unterwegs sein. „Wir wollen mit dieser Aktion das Signal geben, dass wir uns verstärkt bemühen, die Stadt sauber zu halten“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz beim Pressetermin auf dem Neckartorplatz.

Zugleich ruft er die Einwohner dazu auf mitzumachen: „Wir wollen zu mehr Eigenverantwortung kommen und Vorbild für andere sein, die sich nicht daran halten, ihren Abfall dort zu entsorgen, wo er wirklich hingehört“, betont Schmutz vor diesem Hintergrund: Gegenüber 2017 sind in Ladenburg die Kosten für die Entsorgung von wildem Abfall, darunter zunehmend Hausmüll in öffentlichen Körben, im vergangenen Jahr um 10 000 Euro auf 30 000 Euro angestiegen. Personalkosten nicht eingerechnet.

100 Müllsäcke am Wochenende

Nach einem Wochenende mit Grillwetter fallen allein auf der Fährwiese 100 Müllsäcke an. Dabei hat die Reinigungstruppe im gesamten Stadtgebiet täglich insgesamt 190 Abfalleimer zu entleeren. Alle hoffen deshalb, dass das neue Elektrofahrzeug mit Dreiseitkipper bald wieder repariert zur Verfügung steht.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit leeren Bauhofleute nämlich auch am Wochenende Mülleimer. „Dafür bin ich den Kollegen sehr dankbar, denn das ist nicht selbstverständlich“, sagte Schmutz. Darüber hinaus sei erneut ein Sicherheitsunternehmen damit beauftragt zu kontrollieren, ob unter anderem das Verbot von Einweggrills eingehalten werde. Zugleich würden die Mitarbeiter darauf hinweisen, Müll zu vermeiden und das Füttern von Wasservögeln zu unterlassen. Der örtliche Gemeindevollzugsdienst und das Ordnungsamt stellten sich jedoch gerade erst neu auf, so Schmutz.

„Wir bitten alle Besucher und Bürger, sich an die Spielregeln zu halten und Abfälle in den bereitgestellten Behältern zu entsorgen sowie angebrochene Speisen und Getränke wieder mitzunehmen“, wiederholte Schmutz einen Appell, der kürzlich bereits im „MM“ zu lesen stand. Im Idealfall entsorge jeder seinen Müll komplett zu Hause. Man werde die Entwicklung genau beobachten. „Falls keine Besserung eintritt, werde ich dem Gemeinderat vorschlagen, das Grillen künftig nur noch an Plätzen zu erlauben, die nur Einwohner bei der Stadtverwaltung buchen können“, bekräftigte Schmutz. pj

