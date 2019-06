Grillverbot auf Fährwiese

Die Stadt Ladenburg hat in Absprache mit der Feuerwehr Ladenburg bis auf weiteres das Grillen und offenes Feuer an der Fährwiese untersagt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervor.

Aufgrund der geringen Niederschläge und der auf absehbare Zeit extrem hohen Temperaturen sei die Brandgefahr in diesem Bereich so hoch, dass diese Aktivitäten momentan verboten sind, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der städtische Ordnungsdienst und externes Security-Personal werden die Einhaltung der Verbote kontrollieren.

Der Deutsche Wetterdienst geht in seinem Waldbrandgefahr-Index für das kommende Wochenende mittlerweile von der zweithöchsten Gefährdungsstufe für den Rhein-Neckar-Kreis aus, so die Stadtverwaltung. Auch ist Vorsicht beim Parken von Fahrzeugen geboten. Generell ist das Parken in öffentlichen Grünanlagen nicht erlaubt. Beim Kontakt heißer Fahrzeugteile wie Katalysatoren kann sich zudem Bodenbewuchs entzünden. red

