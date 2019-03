Grillwetter lässt Müllmengen steigen

Steigende Lufttemperaturen locken zunehmend mehr Grillgäste auf die Fährwiese in Ladenburg. Damit erhöht sich das sowieso schon hohe Müllaufkommen in und an öffentlichen Abfalleimern schlagartig, wie an den jüngsten schönen Vorfrühlingstagen bereits zu sehen war. „Während der wärmeren Jahreszeit leeren die Mitarbeiter des Bauhofs die Mülleimer im Stadtgebiet auch an den Samstagen und Sonntagen, damit sich die Stadt auch am Wochenende aufgeräumt präsentiert.“

Kontrollen am Wochenende

Dies kündigte Rathaussprecherin Nicole Hoffmann am Donnerstag auf Nachfrage an. Darüber hinaus habe die Stadtverwaltung wie schon im vergangenen Jahr erneut ein Sicherheitsunternehmen beauftragt, das neben dem Gemeindevollzugsdienst auch am Wochenende und an Feiertagen kontrolliere, ob unter anderem das Verbot von Einweggrills eingehalten werde. Zugleich weisen die Mitarbeiter darauf hin, Müll zu vermeiden und das Füttern von Wasservögeln wie Gänsen und Schwänen zu unterlassen. Brot oder Gebäck sind ungesund für die Tiere, und Reste locken Ungeziefer an.

„Wir bitten alle Besucher ausdrücklich, sich an die Spielregeln zu halten und Abfälle in den bereitgestellten Behältern zu entsorgen sowie angebrochene Speisen und Getränke wieder mitzunehmen“, teilt Hoffmann mit. Im Idealfall nehme jeder seinen Müll komplett wieder mit und entsorge ihn Zuhause. Man werde, so die Sprecherin weiter, die Entwicklung dieses Jahr genau beobachten. „Falls keine Besserung eintritt, werden man mit dem Gemeinderat zu besprechen haben, ob das Grillen zukünftig nur noch an Plätzen möglich ist, die allein Einwohner bei der Stadtverwaltung buchen können“, nannte Hoffmann eine mögliche Handlungsoption. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019