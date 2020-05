Großbrand auf Firmengelände in Ladenburg

Ladenburg.Bei einer Firma in Ladenburg ist am frühen Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Auf Anfrage bei der Polizei bestätigte ein Sprecher das Feuer in der Wallstadter Straße. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, ist das Feuer bei der Firma RTP ausgebrochen. EIn Großalarm wurde ausgelöst. Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz.

Laut der Katastrophen-Warnapp "NINA" werden infolge des Industriebrands Brandgase freigesetzt. Es könne zu Geruchsbelästigung und Sichtbehinderungen kommen. Anwohnern wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen. Auch wird dazu geraten, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschatlen. Weitere Informationen folgen. Das betroffene Gebiet um die Städte Ladenburg und Schri sollesheim sowie der Gemeinden Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim sollte gemieden werden.

Weitere Informationen folgen.