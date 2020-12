Große Beute bei Wohnungseinbruch

Ladenburg.Bei der Aufklärung eines Einbruchs bittet die Polizei um Mithilfe: Am Dienstag zwischen 14.40 und 20 Uhr sind bislang unbekannte Diebe gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Trajanstraße eingedrungen und haben mehrere tausend Euro erbeutet. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Als der Wohnungsinhaber gegen 20 Uhr nach Hause kam, stellte er den Einbruch fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/9305-0 zu melden.

