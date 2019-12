Großer Stern könnte im Frühjahr am Automuseum leuchten

Zum neunten Mal hieß es am Wochenende „Sternenglanz und Hüttenzauber“ in Ladenburg. Freilich bezog sich der Name des erneut gut besuchten Weihnachtsmarkts im Automuseum wie immer auf die einmalige Kulisse mit Oldtimern und dem Benz-Stern auf vielen Motorhauben in der historischen Fabrik des Autoerfinders. Dem Motto kam diesmal aber erweiterte Bedeutung zu. Denn es gab Neuigkeiten zum großen Mercedes-Sternlogo vom Hochhausdach am Mannheimer Parkring, das nach seiner Demontage im Museumshof gelandet war.

„Wir haben inzwischen die Baugenehmigung“, sagte Hausherr Winfried A. Seidel auf „MM“-Nachfrage. Wie berichtet, soll das Unternehmenslogo, das bis 25. Juli 2018 rund 60 Jahre lang nahe der Konrad-Adenauer-Brücke Blicke auf sich zog, auf der Nordseite des Museumsgeländes seine zweite Heimat finden. Und zwar auf einem Ständer, der so platziert wurde, dass das abendlich beleuchtete einstige Wahrzeichen von der Straße aus zu sehen sein wird. Bis Frühjahr 2020 soll es soweit sein. Vom Denkmalamt und seitens der Stadt gab es bereits grünes Licht. „Der fünf Meter große Stern ist wieder zusammengebaut, wird aber noch saniert und auf LED umgerüstet“, führte Seidel aus.

Als Seniorchef des Hauses hatte Seidel auch wieder am Programm des Weihnachtsmarktes mitgewirkt, für das freilich längst Tochter Julia als Juniorchefin verantwortlich zeichnet. Doch als erfahrender Veranstalter und vor allem als Vorleser ist der Papa nach wie vor gefragt: Seine selbstverfasste Weihnachtsgeschichte um einen Obdachlosen und einen Engel stimmte alle Zuhörer nachdenklich, die sich Zeit dafür nahmen. Seidel gab die Erzählung sowohl zum nachmittäglichen Auftritt des Weihnachtsmannes als auch in der abendlichen „Christmas-Lounge“ in zwei stimmungsvoll dekorierten Spitzzelten im Freien jeweils mit sonorer Stimme zum Besten.

43 Aussteller breiten Schätze aus

Unter allen 43 Ausstellern fand sich mit Petra Hellmann eine von drei Neuen bei „Sternenglanz und Hüttenzauber“: Ihr Hauptgeschäft sind Marmeladen aus Mallorca. Genauer gesagt handelt es sich um Konfitüren, die in ihrer Wachenheimer Manufaktur ausschließlich aus ungespritzten mallorquinischen Bio-Früchten, hergestellt werden. „Wir kochen nur reife Orangen aus Soller sortenrein ein“, betonte Hellmann. Über ihre Mutter aus Mannheim und ihren Bruder aus Heddesheim habe sie von diesem Markt gehört. „Jetzt weiß ich, warum sie so geschwärmt haben, und auch mein Mann ist ganz begeistert“, sagte Hellmann. „Das ganze Ambiente mit den schönen alten Autos und das sehr gute Publikum, das auch mal lobt, selbst wenn es nichts kauft“, schätzte auch Roswitha Nitzsche. Und das bereits zum dritten Mal. Ihr handgemachtes Puppenstubenzubehör in Kleinstgröße zog bewundernde Blicke von Jung und Alt auf sich. „Das alles herzustellen, ist mein ganzjähriges Hobby“, erzählte die Ludwigshafenerin strahlend.

