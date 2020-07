Großes Interesse an Draußenschule

Unter dem Motto „Gemeinsam lernen und wachsen“ hat die Gründungsinitiative der Draußenschule im Ladenburger Waldpark Eltern und potenzielle Mitstreiter informiert. „Es ist total super gelaufen“, zieht mit Carolin Rückert die künftige Schulleiterin Bilanz. Insgesamt habe das Team mehr als 50 Besucher gezählt, darunter etliche neue Gesichter.

„Wir haben viel positive Rückmeldung bekommen“, freut sich die Grund- und Hauptschullehrerin und Waldpädagogin. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 soll der Betrieb mit maximal 25 Mädchen und Jungen jahrgangsübergreifend starten. Aufgrund der Vielzahl an Interessenten wird eine Warteliste geführt. Nach Auskunft von Rückert sei in der Stadtgemeinschaft ebenso großes Interesse daran spürbar, sich in der geplanten „Generationenwerkstatt“ der Draußenschule zu engagieren. Auch Ältere seien auf das Schulteam zugekommen. Wie diese Redaktion berichtete, hat das pädagogische Konzept grünes Licht aus Stuttgart bekommen. Lerninhalte orientieren sich am Landesbildungsplan. Beim nun folgenden Baulichen ist Rückert „mit der Unterstützung seitens der Stadt sehr zufrieden“. Der Bebauungsplan, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Schulbetrieb schaffen soll, ist in Überarbeitung. Den Umbau städtischer Gebäude nahe des Glashauses im Waldpark bezuschusst die Stadt mit 125 000 Euro. „Sponsoren sind wichtig“, sagt Rückert. Das Konzept der Draußenschule können Kinder beim „Erlebnistag“ am Sonntag, 20. September, aktiv erfahren. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020