Großes Orchester mit starkem Bigband-Gebläse

Das Licht im Altarraum ist stimmungsvoll gedämpft. Allein die Wände des Chorgewölbes schimmern rötlich. Die jugendlichen Musiker sind bereit. Aber irgendwo klemmt es noch. Das Große Orchester hat sich einiges vorgenommen, wie ein Blick auf das Programm verrät. Wird alles klappen? Das Publikum spürt die Anspannung und spendet bereits vor dem ersten Ton Begrüßungsbeifall als Mutmacher.

Es hilft scheinbar: Die imposante Filmmusik „The Rock“ wird zur Initialzündung eines außergewöhnlichen Konzerts. „Dieser fulminante Einstieg war mehr als vielversprechend: Ich bin völlig geplättet“, sagt Hannelore Buchheister als Direktorin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) Ladenburg am Montagabend in der proppenvoll besetzten evangelischen Stadtkirche nach dem hochgelungen Auftakt. Viel spricht sie nicht, denn sie ist hörbar heiser. Weil im gesamten Kollegium grippale Infekte grassieren, waren die Vorbereitungen der beiden Weihnachtskonzerte alles andere als optimal gelaufen. So muss bei den musikalischen Jahreshöhepunkten Musiklehrerin Laura Bollack passen, die zwei Chöre und das Technikteam aber noch bestens vorbereitet hatte. Und oft schaffen Künstler wie Schüler ja gerade dann Besonderes, wenn Herausforderungen übergroß erscheinen.

Langanhaltender Applaus

Beispielsweise beschert das Große Orchester um Gerda Pullig dem Publikum ein Erlebnis, das es in dieser Qualität bei einem Schülerkonzert wohl kaum erwartet hätte: Langanhaltender Applaus und Bravo-Rufe auch nach dem ersten Satz der Sinfonie „Aus der neuen Welt“. Üppige Streicherpassagen, tiefes Gebläse, jubelnde Flöten und die von Gastmusiker Christian Dobirr bedienten Pauken sorgen für Hörgenuss. Einige aus der Bläsersektion des Orchesters tragen bereits zu Beginn des montäglichen Programms die charakteristischen grünen Krawatten über schwarzen Hemden, die sie auch als Mitglieder der „Style & Groove Bigband“ ausweisen.

Die pfiffig gedresste Kapelle, die Manuel Jandl zu führen weiß, glänzt am Ende des ersten Abends ebenso umjubelt mit verblüffenden Arrangements: Der Breitwandsound reicht von butterweich bis rasiermesserscharf und hat ordentlich Swing. Der Spaß kommt auch nicht kurz, wenn zum „Jingle-Bell Rock“ alle Zuhörer im Takt mit Schlüsselbünden klingeln. Im Kraftfeld zwischen den beiden Polen Orchester und Bigband laufen weitere Ensembles zu Hochform auf: Der Große Chor zeigt mit den von Lehrerin Bollack arrangierten Popsongs eine starke Leistung. Erst seit kurzem am CBG und schon gekonnte kleine Auftritte: Das gelingt der Orchesterklasse 5e und der Bläserklasse 6a jeweils.

Die jüngste Eigenkomposition von Mitschülerin Nayla Zafer (am Piano) führen „Leistungskurs & Friends“ erstmals öffentlich auf: Ihre sehnsuchtsvolle Melodie „Opus 3“ bewegt und begeistert. Jandl gratuliert Zafer unter großem Jubel. Dank für diese wunderbaren Konzerte gebührt auch der städtischen Musikschule: „Ohne sie könnten wir das gar nicht schultern, weil ihre Lehrer unsere Musiker maßgeblich mitausbilden“, sagt Direktorin Buchheister, bevor ihre erkältete Stimme ganz versagt. Es wird Zeit für Weihnachtsferien. „O Du Fröhliche“, singen alle anderen Besucher zum Abschluss beseelt mit.

