Grüne feiern 35 Jahre

Ladenburg. Das passte zum 35. Geburtstag der Grünen in Ladenburg: Die Friedenshymne „Nuages“ (Wolken) des Sinti-Jazzgitarristen Django Reinhardt gab das „Duo Armani“ im Glashaus zum Besten. Genossen die Besucher doch zuvor humorvolle Erinnerungen an die Gründerzeit. Friedensbewegte bildeten mit Atomkraftgegnern und Naturschützern am 3. Mai 1984 die Grüne Liste Ladenburg und fünf Jahre später den Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen. Dies galt es zu feiern. Heute wichtig: ein geeintes Europa. So gab es ein europäisches Büfett. Uli Sckerl (MdL) und Grünen-Kreisvorsitzende Fadime Tuncer würdigten das Mitgliederwachstum vor Ort sowie die Ur-Grünen Martin und Ulla Schmollinger als bundesweit einziges Ehepaar, das sich mit Kreistagsmandaten abwechselte. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019