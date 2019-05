Grüne laden zum Familientag

Am Samstag, 18. Mai, laden die Ladenburger Grünen alle Bürgerinnen und Bürger von 14 Uhr bis 17 Uhr zum Fahrrad- und Familientag auf die Festwiese am Wasserturm ein. In diesem Rahmen findet die 1. Ladenburger Fahrradbörse statt. Dort dürfen Privatpersonen alles Unmotorisierte rund ums Rad verkaufen und kaufen (z. B. Fahrräder und Zubehör, Kindersitze, Roller, Skateboards, Inliner, Dreiräder & Bobbycars). Daneben wird E-Bike Solutions (Heidelberg) sein vielfältiges Sortiment an (E-)Lastenrädern vorstellen und zur Probefahrt bereitstellen. Um 16 Uhr findet eine kleine Fahrradrundfahrt durch Ladenburg statt, womit Kilometer beim Stadtradeln gesammelt werden.

Für Familien steht das Spielmobil Potzblitz der Heidelberger Kulturwerkstatt zur Verfügung. Für die kulinarische Begleitung offeriert „refueat“ arabisch inspiriertes Streetfood. Zudem gibt es Gelegenheit, ungezwungen mit Kandidaten der Grünen zur Kommunalwahl ins Gespräch zu kommen. red

