Grüne werden fast die stärkste Partei

Auch in Ladenburg sind die Grünen die großen Gewinner der Kommunalwahl. Im Vergleich zu 2014 steigerten sie ihr Ergebnis um 10,3 auf jetzt 26,2 Prozentpunkte, die Zahl der Sitze von vier auf sechs. Und zwischendurch hatte es sogar nach einer Sensation ausgesehen: Nach der Auszählung von 18 der 20 Wahlbezirke lagen sie 0,5 Prozentpunkte vor der CDU. Doch schließlich gelang den Christdemokraten noch ein Überholmanöver, und sie gingen mit 26,96 Prozentpunkten vor den Grünen mit 26,16 über die Ziellinie.

Wiedergewählt wurden die vier bisherigen Grünen-Stadträte. Dazu Dr. Isabel Sohn-Frank, die mit 3438 die meisten Stimmen für die Grünen holte, und Marius Steigerwald, gerade mal 20 Jahre alt.

CDU vor den Grünen

Die CDU verliert zwar stattliche 4,5 Prozentpunkte und einen Sitz, bleibt aber dennoch stärkste politische Kraft in Ladenburg. Doch die Wähler haben den Fraktionsvorsitzenden Karl-Martin Hoffmann nicht wieder in die Bürgervertretung gebracht. Auch Carola Schuhmann, die Vorsitzende des Heimatbunds, schaffte es nicht. Neu in die CDU-Fraktion kommt der 22 Jahr alte Polizeibeamte Sophian Habel. Bestätigt haben die Wähler Karl Bläß, Christian Vögele, Karl Meng und Uwe Wagenfeld.

Das Minus von 3,5 Prozentpunkten für die SPD fiel weniger dramatisch aus, als es viele erwartet hatten. 23,8 Prozentpunkte, das bedeutet fünf Sitze, einen weniger als bisher. Zwei Stadträte schafften den Einzug in die Bürgervertretung nicht: Petra Erl, seit 2009 dabei, und Herbert Felbek, der 2015 in die Bürgervertretung nachgerückt war. Bestätigt wurde Angelika Gelle mit phänomenalen 3499 Stimmen, zudem Bernd Garbaczok und Steffen Salinger. Neu in den Gemeinderat zieht Uta-Blänsdorf-Zahner ein, ebenso der Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck, der schon früher etliche Jahre Stadtrat war.

Trotz Verlusten von 2,6 Prozentpunkten zählen die Freien Wähler zu den heimlichen Gewinnern. Denn nachdem sie Dr. Peter Hilger nicht mehr aufgestellt haben, der vor fünf Jahren 3531 Stimmen erhalten hatte, lag der Verlust eines Sitzes durchaus im Bereich des Möglichen. Nun gelang es aber, die vier Sitze zu halten. Das haben die Freien Wähler auch angestrebt, wie Gudrun Ruster im „MM“-Gespräch vor der Wahl erklärt hatte.

Beim Blick auf die künftigen FWV-Räte fällt etwas auf: Die Fraktion ist eine Art Familienunternehmen, denn mit Gudrun Ruster, Sven Ruster und Tim Ruster sitzen drei Generationen einer Familie im Rat. Wohl einmalig in Baden-Württemberg, vielleicht sogar in Deutschland. Heiko Freund macht das Quartett komplett. Er zieht ebenso wie der 20 Jahre alte Tim Ruster erstmals in den Gemeinderat ein.

Zu den Gewinnern zählt auch die FDP. Sie hat nicht nur 0,3 Prozentpunkte dazugewonnen, sondern vor allem ihren Sitz gehalten. Da der langjährige Stadtrat Wolfgang Luppe nicht mehr antreten wollte, war dies keineswegs sicher. Doch Ursula Völkel hat es geschafft.

Stimmenkönig dieser Wahl ist Günter Bläß (4154 Stimmen), gefolgt von Gudrun Ruster (3545), Angelika Gelle (3499) und Dr. Isabel Sohn-Frank (3438).

Vor fünf Jahren schimpfte der damalige Bürgermeister Rainer Ziegler wegen der geringen Wahlbeteiligung von 58,1 Prozent. Dazu hat sein Nachfolger Stefan Schmutz keinen Grund, trotz des ebenfalls braven Wahlkampfs: „Sehr zufrieden bin ich mit der Wahlbeteiligung von mehr als 69 Prozent bei den Kommunalwahlen. Das ist ein starkes Mandat, und ich freue mich darauf, mit dem zukünftigen Gemeinderat die Aufgaben, die Ladenburg angehen muss, zu gestalten.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019