„Grünen-Hype“ auch in der Römerstadt

Mit einer veränderten und um einen Sitz verkleinerten Fraktion geht die SPD nach der Sommerpause wieder in den Gemeinderat. Zuvor steht noch das Fraktionsgespräch mit dem „MM“ an, zu dem Sprecher Steffen Salinger (Bild)– als einziger von allen Fraktionen – zusätzlich seinen Stellvertreter mitbringt.

„Wir waren eine sehr homogene Fraktion“, erinnert sich Bernd Garbaczok an die vergangenen fünf Jahre: Zwei langjährige Ratsmitglieder, Petra Erl und Herbert Felbek, verpassten den erneuten Einzug ins Gremium, Ilse Schummer verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Nun gelte es, die Aufgaben teilweise neu zu verteilen.

Parkraumkonzept für die Stadt

Das Ressort Haushalt bleibt bei Salinger. Er bereitet sich auf eine große Umstellung vor: „Der nächste Haushalt wird der erste nach der Einführung der Doppik werden.“ Was bereits vor 20 Jahren länderübergreifend beschlossen wurde, hält nun auch in Ladenburg Einzug: die doppelte Buchführung, die das bisherige kameralistische Prinzip ersetzt.

Salinger verspricht sich davon, dass die Bürger bei wichtigen Haushaltsentscheidungen künftig „eine Historie bekommen“, einen Rückblick, der die Vergleichbarkeit erleichtern soll. Ob das für die Gemeinderäte Mehrarbeit bedeutet? „Ich sehe in der Einführung kein Problem“, sieht er es gelassen.

Vordringlich sehen die Genossen dagegen ein Parkraumkonzept für die Stadt an. Auch angesichts neuer Baugebiete wie der Nordstadt, erklärt der Fraktionssprecher, werde nämlich „der Druck auf den Parkraum größer werden“. Zur Lösung könnte auch ein Parkhaus gehören, wie es unlängst von CDU-Fraktionssprecher Günter Bäß wieder ins Gespräch gebracht wurde (der „MM“ berichtete).

Auch, um in die Altstadt zu kommen: Deren Charakter habe sich in den letzten Jahren ebenfalls geändert: „Früher konnte man in den Läden hier noch den täglichen Bedarf decken. Das können wir jetzt nicht mehr.“ Im historischen Stadtkern werde eingekauft, gelebt, gefeiert und gearbeitet, all diesen Bedürfnissen soll Rechnung getragen werden, sagt er und erinnert an die alte Idee, aus dem Bezirk eine Fußgängerzone zu machen: „Sie ist allerdings auch nicht überall auf Gegenliebe gestoßen.“

Salinger will in jedem Fall die nächsten 20 Jahre im Blick behalten; ihm schwebt vor, Bürger, Vereine, Einzelhändler und Gastwirte zu befragen: „Ein Diskurs soll die Voraussetzung für alles weitere sein.“

In der letzten Zeit, ergänzt er, habe die Fraktion bereits vergleichbare Städte und Kommunen besucht, etwa Seligenstadt. Soweit es die städtischen Finanzen angeht, sieht er die Gewerbesteuer auf einem zwar stabilen Niveau, weiß aber auch: „Es war schon mal mehr.“ Zwar profitiere die Kommune derzeit von der guten Konjunktur:„Aber langfristig veräußern wir gerade unser Tafelsilber.“ Nämlich Grundstücke. Salinger ist deshalb dafür, sich verstärkt um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu kümmern.

Erstmal hört sich das nicht nach einer klassischen SPD-Forderung an, doch Salinger sagt: „Eine Logistikfläche generiert an sich noch keine Wertschöpfung, auch nicht ein Unternehmen, das hier vor Ort gar keine Steuern zahlt. Wir wären für die Ansiedlung von Dienstleistern, Kleingewerbe und Handwerksbetrieben.“ Auch ein interkommunales Gewerbegebiet, etwa zusammen mit der Nachbargemeinde Ilvesheim, wäre in seinen Augen reizvoll.

Gesamtsituation der SPD

Soweit es die Gesamtsituation seiner Partei angeht, sieht Garbaczok durchaus, dass sich ein „Grünen-Hype“ auch bis auf die kommunale Ebene niederschlage.

Deshalb müsse es gelingen, die vor Ort wichtigen Themen auch zu besetzen: Kleinkindbetreuung, Gewerbegebiete, nicht zuletzt auch eine Konzeption für das Römerstadion. Ein wenig Verbitterung schwingt schon mit, wenn er an den SPD-Antrag vom vergangenen Dezember denkt, in dem die Fraktion eine Konzeption fürs Stadion forderte. „Ein Vierteljahr später wurde der Antrag dann vom Bürgermeister gestellt, und jetzt klappt es auf einmal“, sagt er und erinnert an die Begehungen mit Sportvereinen: „Jetzt wird etwas ganz anderes gemacht und von Leuten entschieden, die sich für den Sport gar nicht so interessieren.“ Also, sagt er, wolle man dranbleiben am Thema Sportstätten: „Denn sie sind wichtig und gehören einfach zur Infrastruktur dieser Stadt.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019