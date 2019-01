Gudrun Ruster: „Der Haushalt steht auf soliden Füßen“

Einstimmig billigte der Ladenburger Gemeinderat in seiner gestrigen Sitzung den Haushaltsplan der Stadt für 2019.

Den Reigen der Stellungnahmen eröffnete Karl-Martin Hoffmann (CDU). Er stellte einige für ihn wichtige Positionen und Projekte heraus. So die Eröffnung des Bürgerbüros im Frühjahr. Auch die auf Antrag seiner Fraktion erfolgte Erhöhung der Mittel für das Stadtmarketing begrüßte er, denn: „Ladenburg muss seine Potenziale besser vermarkten, damit wieder mehr Besucher kommen.“ Bedauerlich fand es Hoffmann, dass eine Planungsrate zur Erweiterung des St.-Josef-Kindergartens keine Mehrheit fand. Dieses Projekt hätte mehr Menschen in die Altstadt gebracht.

Wie Redner aller Fraktionen begrüßte Hoffmann den Neubau der Sporthalle im Bereich Römerstadtion. Man sei immer dafür gewesen und froh, dass dies nun auch für die einstigen „Sparkommissare und Haushaltsretter“ gelte. Er betonte, dass die CDU dagegen sei, alle städtischen Nordstadt-Grundstücke zu veräußern. Stattdessen will er einen Teil in Erbpacht vergeben. Deshalb forderte er eine separate Abstimmung über die mittelfristige Finanzplanung. Eine Mehrheit der Räte lehnte das Ansinnen der CDU ab.

Steffen Salinger (SPD) lobte das Zahlenwerk. Darin „ist nun unumkehrbar der nächste Entwicklungsschritt der Stadt abgebildet“, meinte er und verwies auf den Zuwachs um rund 2500 Einwohner durch die Baugebiete. Dann las er eine lange Liste von unverzichtbaren Bestandteilen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt vor. Salinger ging auf die zehn Anträge ein, die seine Fraktion während der Haushaltsberatungen gestellt hatte, sowohl auf die erfolgreichen als auch auf die gescheiterten (der „MM“ berichtete).

„Auf den ersten Blick gesund“

So bedauerte Salinger die Ablehnung einer Studie zur Entwicklung der Weststadt. Der Haushalt sei „auf den ersten Blick“ gesund, so sein Fazit, aber bei den Ausgaben zu Stadtentwicklung finanziere er sich vor allem über den Verkauf städtischer Grundstücke. Um ihn krisensicher zu machen, müsse dies künftig durch Einsparungen geschehen.

Wie ihre Vorredner lobte auch Gudrun Ruster (Freie Wähler) die gut verständliche Präsentation der Etatzahlen durch die Verwaltung. „Der Haushalt steht auf soliden Füßen“. Das ermögliche die Anpassung der Infrastruktur an die steigende Bevölkerungszahl. Ruster begrüßte die Vergabe der Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen Sporthalle im Bereich Römerstadion. Großen Wert legt sie auf eine Verbesserung des Bekanntheitsgrads der Stadt: „Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel Carl und Berta Benz mehr in den Vordergrund stellen würden?“

Einen Schwerpunkt legte Alexander Spangenberg (Grüne) in seiner Rede auf ökologischen Umbau. Er forderte Zurückhaltung bei weiterem Flächenverbrauch: „Wir wollen nicht um jeden Preis weiter wachsen.“ Die Stadt müsse etwa 21 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Das zeige, dass sich eine Kommune allein durch Einwohnerzuwachs nicht „reich“ rechnen könne. Sinnvoller wäre es seiner Auffassung nach, in den Außenbezirken der Stadt Aufstockungen auf vorhandenen Gebäuden zu erleichtern. Um preiswerten Wohnraum zu schaffen, schlug Spangenberg vor, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.

Wolfgang Luppe (FDP) hielt seine letzte Haushaltsrede. An deren Ende kündigte er an, für den nächsten Gemeinderat nicht mehr zu kandidieren. Der Etat habe die richtigen Schwerpunkte, betonte der Liberale, allerdings gebe es Ausreißer wie städtische Stromtankstellen, die Pumptrack-Rennstrecke und einiges mehr. Enttäuscht zeigte er sich über die Verschiebung der Sanierung der Sebastianskapelle und über den Zustand des geöffneten Bachlaufs in der Hauptstraße. Der Etat beruhe auf den Annahmen, dass die gute Konjunktur anhalte, die Gewerbesteuer weiter kräftig fließe und dass die Stadt die hohen Erlöse aus Grundstücksverkäufen erhalte.

Schließlich zog Luppe eine Bilanz seiner 15 Jahre im Gemeinderat und schlug zudem vor, Künstlern in einem Gebäude eine Bühne für Veranstaltungen zu geben: „Die Künstler und Kulturschaffenden sind schon da; es fehlt nur eine bessere Infrastruktur.“

