Günter Bläß gibt Verantwortung ab

Auch wenn Günter Bläß weiterhin zum sechsköpfigen Kernteam zählt: Nach 25 Jahren hat der bald 68-jährige Kreis- und Stadtrat sowie Bürgermeisterstellvertreter die Verantwortung für das Ladenburger Triathlon-Festival jetzt in jüngere Hände gegeben: Bereits bei der Vorbereitung der 26. Auflage am Samstag, 18. Juli, ist erstmals Holger Amend Gesamtleiter. Der Chef der Triathleten in der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) blickt bereits auf eine zwölfjährige Erfahrung im bisherigen Führungsteam zurück.

Anmeldung ab 24. Januar

„Das ist organisatorisch eine Zäsur und verbunden mit großem Dank, denn Günter Bläß hat dieses Event zu dem gemacht, was es heute ist: die größte Sportveranstaltung in Ladenburg“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz beim Pressegespräch.

Doch in erster Linie geht es Bläß darum, einen wichtigen Termin bekannt zu geben: Bereits am Freitag, 24. Januar, ist es ab 11.30 Uhr möglich, sich als Sportler zur Teilnahme anzumelden. An diesem Tag ist die Veranstalterseite im Internet (www.roemerman.de) pünktlich auf einen voraussichtlich großen Ansturm vorbereitet: Im vergangenen Jahr war die maximale Teilnehmerzahl innerhalb von wenigen Stunden erreicht.

Über dieses wichtige Meldedatum hinaus geben Bläß und Jochen Liebrich, der neue Pressesprecher des Triathlon-Festivals, weitere Neuigkeiten bekannt. So soll es erstmals auch für die Startgruppen der acht- bis elfjährigen Schüler im Fitnesstriathlon eine Zeitnahme geben. „Damit kommen wir der vielfach gehörten Forderung nach einer Leistungsmessung nach“, erklärt Liebrich.

Dies bedeute zwar organisatorisch einen größeren Aufwand, doch ermögliche es dem zahlreichen Nachwuchs, in der Triathlon-Sparte der LSV am BASF-Cup Rhein-Neckar teilzunehmen. Außerdem wolle man den vom Schiff aus erfolgenden Start beim Römerman-Wettkampf im Neckar bei Edingen optimieren.

Obendrein sei das Führungsteam neu aufgestellt: „Es bedarf mehrerer Schultern, um Günter zu entlasten“, erklärt Liebrich. Und so sieht das sechsköpfige Kernteam aus, zu dem auch Liebrich zählt: Nach wie vor betreut Bläß Sponsoren und regelt unter anderem kommunale Angelegenheiten. Jürgen Hilberath bleibt sportlicher Leiter. Der neue Gesamtleiter Amend war zuletzt für die Radstrecke verantwortlich. Darum kümmert sich nun Dietmar Schuff, der außerdem alle Sicherheitsaspekte abdeckt. Wie bisher kümmert sich Dirk Ziegelmeier um Controlling, Datenverarbeitung und Ergebnislisten. Das bewährte, rund 40-köpfige Organisationsteam koordiniert auch diesmal wieder den Einsatz von bis zu 450 Freiwilligen.

„Ein großes Kompliment“

„Trotz erheblicher Kostensteigerungen werden die Besonderheiten des Ladenburger Festivals beibehalten“, versprach Liebrich. Bläß war überzeugt, mit Amend den richtigen Nachfolger gefunden zu haben. „Er kennt sich inzwischen mit allem aus, ist selbst Triathlet und kann weitere Festivalhelfer aus diesem Bereich gewinnen“, erklärt der bisherige Hauptverantwortliche, der das Festival zusammen mit Georg Rombach 1995 aus der Taufe hob.

„Ein großes Kompliment“ hört Bläß von Schmutz dafür, dass er bereit sei, das Kind, welches er von der Pike auf mitgeschaffen habe, in die Zukunft führen zu lassen. Die Stabübergabe an jüngere Organisatoren habe ja auch beim Waldparklauf gut geklappt, so Bläß. Tatsächlich zeichnen bei der kommenden, 30. Auflage am Samstag, 21. März, Thomas Gerhardy, Anne Vormwald und Sebastian Körner zum zweiten Mal anstelle von Bläß verantwortlich. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020