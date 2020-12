Gutscheine werden kostenfrei geliefert

Der lokale Handel in Ladenburg wirbt derzeit mit einem sehr bürgerfreundlichen Service: Wer mit einem Ladenburg-Gutschein den Handel in der Stadt unterstützen möchte, erhält ihn momentan kostenlos nach Hause geliefert – trotz des jetzt geltenden Lockdowns.

Der Kauf des Gutscheins funktioniert denkbar einfach: Einfach den Ladenburg-Gutschein online unter www.ladenburg-haelt-zusammen.de bestellen – und bis Mittwoch, 23. Dezember, gibt es innerhalb von Ladenburg eine kostenlose Auslieferung.

Am Gutscheinsystem beteiligen sich nach Angaben der Stadt bislang 43 lokale Unternehmen. In diesem Jahr seien bisher über 3500 Gutscheine verkauft und so rund 65 000 Euro an Kaufkraft in Ladenburg gebunden worden. red/sko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020