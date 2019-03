„Haben wichtige Entscheidung getroffen“

Erwartungsgemäß hat sich der Ladenburger Gemeinderat mehrheitlich für ein gastbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) zur zentralen Wärmeversorgung im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann entschieden. Betreiber sind die Pfalzwerke (Ludwigshafen). Über die Vorzüge einer Heizzentrale mit Kraft-Wärme-Kopplung dieser Art für künftige Bewohner und Nachbarviertel berichtete der „MM“ bereits am Dienstag. In der Sitzung am Mittwoch war neben Zufriedenheit auch Kritisches zu hören.

„Wir hätten uns mehr regenerative Energie gewünscht, wollen aber nicht mäkeln“, sagte Alexander Spangenberg (B´90/Die Grünen), der sich als einziger der Stimme enthielt, auch weil er Preissteigerungen befürchtet. „Da wir dem bestplatzierten Anbieter den Zuschlag geben müssen, haben wir keinen Entscheidungsspielraum“, sagte Karl-Martin Hoffmann (CDU). Die zentrale Lösung mit grundsätzlichem Anschlusszwang sehe die CDU kritisch: „Dezentral wäre mehr innovative Wärmeversorgung drin gewesen.“ Mit Rücksicht auf die Anwohner habe man aber ein „gutes Ergebnis“ erzielt. „Wir haben uns viele innovative Elemente vorgenommen, das Ergebnis ist mit Erdgas als fossilem Brennstoff aber konventionell“, sagte Wolfgang Luppe (FDP). Doch sei „aus Sicht der Anwohner die optimale Entscheidung“ gefunden worden.

„Weniger pessimistisch“ sah es Klaus Keßler (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur) als Gast und Experte am Ratstisch: Gegenüber dezentralen Anlagen spare man jährlich 300 bis 400 Tonnen an klimaschädlichem Kohlendioxid ein.

Obendrein könne das kommunale Nahwärmenetz nach der 20-jährigen Laufzeit auch Innovatives befördern. Er räumte den Übertragungsfehler seines Hauses ein, aufgrund dessen das Thema in der Januarsitzung vertagt wurde. „Die Vorgaben sind bei der Auswertung aber eingehalten worden, wie in der Ausschreibung festgelegt“, betonte Kessler.

Bei dem „sehr formalen Verfahren“ habe man sich strikt an objektive Kriterien gehalten, bekräftigte Bürgermeister Stefan Schmutz. „Der Eindruck, dass kritische Rückmeldungen das Ergebnis verändert haben könnten, ist unzutreffend“, so Schmutz. Der günstigste Preis und die Umweltverträglichkeit seien allein ausschlaggebend gewesen. Für Schmutz steht fest: „Wir haben eine weitere wichtige Entscheidung für das Quartier getroffen.“ Das „Engagement der Anwohnerfamilien Scholz und Höhle mit ihrem Team“, die das Verfahren kritisch begleitet hatten, würdigte Stadtrat Bernd Garbaczok (SPD), der eine „gute Balance zwischen Effizienz und Preis für Häuslebauer“ sah. pj

