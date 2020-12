Halbes Jahrhundert für die Zeit

Eigentlich befindet sich Detlef Duske offiziell schon seit zwei Jahren im Ruhestand. Doch stundenweise und immer, wenn er im Betrieb gebraucht wird, ist seine große Berufserfahrung nach wie vor gefragt. „Es macht mir noch Spaß, und das Gefühl gebraucht zu werden, tut mir gut“, sagt der 67-jährige Ladenburger. Vor 50 Jahren hat er in einem der letzten Abschlussjahrgänge die Mannheimer Uhrmacherfachschule im Quadrat C 7 absolviert. Danach fing er bei Juwelier Kielmayer in seiner Heimatstadt an, wo er bis heute tätig ist.

Dabei wollte Duske ursprünglich Koch werden. Wegen eines Schulterproblems kam das aber nicht in Frage. Gut in Rechnen und Zeichnen, hatte der damals 15-Jährige kurzfristig noch die Wahl zwischen Technischer Zeichner und Uhrmacher. „Ich habe schon immer gern gebastelt und bis damals noch nie gehört, dass einer Uhrmacher geworden wäre: Das fand ich exotisch“, erklärt Duske, warum er sich 1968 für den Handwerksberuf entschied. „Es hat mir vom ersten Tag an gefallen“, sagt er. Damit meint er nicht nur das Fachliche, sondern auch, dass ihm Mitschüler ebenso wie Lehrer sympathisch waren. Das kannte er aus seiner Schulzeit zuvor leider nicht. „Aber an der Fachschule habe ich viele neue Freunde gefunden und eine meiner schönsten Zeiten erlebt“, sagt Duske im Gespräch mit Maske und Abstand im gut belüfteten Wohnzimmer des Reihenhäuschens der Familie.

Freude an kniffligen Aufgaben

Umgeben von Kunst und Chronometern in allen Formen und Ausführungen, die Wände und Regale füllen, lebt Duske mit seiner Frau Erika und deren Katze. Die Söhne Daniel und Frank sind längst aus dem Haus. „Sie haben beide gute Wege eingeschlagen“, zeigt sich Duske stolz. Der Ältere ist als Handwerksmeister Theatermaler geworden. Der jüngere, der Duske und seine Frau kürzlich mit Söhnchen Thilo zu Großeltern gemacht hat, arbeitet als Handelsfachwirt im Optikgeschäft. Da ist der Apfel offenbar nicht weit vom Stamm gefallen.

Duske Senior mag es jedenfalls, wenn es knifflig wird. Sogenannte hoffnungslose Fälle löst er am liebsten: Wenn zum Beispiel eine Welle gebrochen ist und es keine Ersatzteile mehr gibt, oder wenn es mit zwei Pinzetten eine verbogene Spirale zur richten gilt. „Die ganz feinen Arbeiten eben, die heute kaum noch einer macht“, sagt er zufrieden lächelnd.

Trifft auf Duske das Dichterwort zu, wonach dem Glücklichen keine Stunde schlägt? Er wiegt erst skeptisch den Kopf. „Das stimmt bei der Arbeit, da vergesse ich alles andere“, sagt er dann schmunzelnd. Selbst eine schwere Krankheit, die Duske überstanden hat, konnte die Begeisterung nicht bremsen. „Viel Geld zu verdienen, stand nie im Vordergrund“, sagt er.

Umso wertvoller war ihm die berufliche Erfüllung. Ob Stand-, Wand, Pendel-, Kuckucks-, Armband- oder die Taschenuhr als Duskes Spezialität: „Es ist immer gleich faszinierend, die filigrane Technik, die dahinter steckt, zu beherrschen“, sagt der Uhrmacher. Leider habe die Jugend kein Interesse an diesem Handwerk. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Beruf ausstirbt“, glaubt er. Doch räumt er auch ein, staunend miterlebt zu haben, wie mechanische Uhren wieder in Mode kamen, nachdem sie in den 1980ern beinahe von digitalen Zeitmessern verdrängt worden seien. Wie Duske privat tickt? Wenn er nicht in Fachbüchern schmökert, hört er Musik der legendären Rockgruppe Pink Floyd. Da liegt natürlich die Frage nach dem großen Song „Time“ (Zeit) von 1973 auf der Hand. Beginnt dieser doch mit dem Ticken verschiedener Uhren und deren gleichzeitigem Läuten, Schlagen und Klingeln.

Arbeitgeber höchst zufrieden

Jedoch mag Duske das sechs Jahre jüngere Konzeptalbum „The Wall“ (Die Mauer) lieber, in dem es um Abschottung und deren Folgen geht, wenn soziale Kontakte fehlen. Dazu hat er eine Uhrmacherweisheit parat: „Wenn alles richtig eingestellt ist, funktioniert es auch.“ So freut es ihn bestimmt, welche Einstellung Edith Kielmayer im Namen der Geschäftsführung auf Anfrage der Redaktion ihm gegenüber äußert: Seit 1. September 1970 sei Duske als gewissenhaft, ehrlich, fleißig, kompetent sowie zuverlässig bekannt. Ihr Wunsch: „Hoffentlich bleibt er uns noch recht lange erhalten“.

