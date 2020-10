Hallenneubau schon im Frühjahr 2022 möglich?

Die europaweite Ausschreibung der dringend benötigten Dreifeldsporthalle im Römerstadion beschäftigt den Ladenburger Gemeinderat am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr erneut in der Lobdengauhalle. Laut Beschlussvorlage rechnet die Stadtverwaltung inzwischen mit einem Baubeginn im Frühjahr 2022. Nach einer früheren Schätzung des Büros Grüninger Architekten (Darmstadt) war zwischenzeitlich von Herbst 2022 auszugehen, worauf Vereinsverantwortliche enttäuscht reagiert hatten. Ursprünglich war einmal von 2021 die Rede.

Das Grüninger-Team soll nun für 30 000 Euro mit der Koordination des Wettbewerbs zur Findung eines geeigneten Planungsbüros beauftragt werden. Teilnehmer haben die Längs- oder Querausrichtung des Baukörpers und ein Verkehrskonzept festzulegen. Die Verwaltung strebe modernste technische Standards an. Nach intensiver Abstimmung zwischen Schulen, Vereinen, Ortausschuss für Leibesübungen (OAL) und Gemeinderat sei von einem Flächenbedarf von rund 2 500 Quadratmetern auszugehen. Darin enthalten seien auch Geräteräume, Toiletten, Umkleiden und weitere Nebenräume. Ebenfalls zu berücksichtigen seien eine Teleskoptribüne für bis zu 200 Zuschauer, ein Foyer mit Ausgabeküche und zwei zusätzliche Übungsräume für Kraftsport sowie Tanz- und Gymnastik. Die letztgenannten Raumbedarfe seien zunächst als optionale Bestandteile des Neubaus auszuweisen.

„Da die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern im Domhofsaal nicht möglich ist, wird die Sitzung erneut in der Lobdengauhalle stattfinden“, teilt Nicole Hoffmann von der Stabsstelle des Bürgermeisters mit, nachdem Kritik daran laut geworden war, dass wegen der Ratstermine Training ausfällt. Wer an der öffentlichen Sitzung teilnehmen wolle, müsse sich telefonisch oder per E-Mail bei Hoffmann anzumelden (Telefon 06203/7 01 03, Mail: nicole.hoffmann@ladenburg.de). Es gelten die üblichen Hygieneregeln.

Weitere Themen der Beratungen: Zur Stärkung des Handels soll 2021 das zweite Projektjahr des örtlichen Gutscheinsystems mit 14 000 Euro bezuschusst werden. Die Summe sei im Haushaltsplan für das kommenden Jahr zu berücksichtigen. Bei der Kalkulation der Wassergebühren schlägt die Stadtverwaltung vor, den Preis für einen Kubikmeter Verbrauchswasser in Höhe von 1,27 Euro beizubehalten. Gesenkt werden sollen die Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung von 1,55 Euro pro Kubikmeter auf 1,05 Euro und für Niederschlagswasser von 0,51 Euro pro Quadratmeter auf 0,31 Euro. Außerdem geht es unter anderem um die Vergabe der Lieferung und Montage einer neuen Heizungsanlage im Rathaus für rund 115 000 Euro an die Firma Heid Heizungs- und Sanitärtechnik.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020