Halteverbote wegen Prozession

Der Fronleichnamszug der katholischen Kirchengemeinde findet am Donnerstag, 31. Mai, statt. Die Prozession beginnt um 10.45 Uhr an der Kirche St. Gallus und führt über die Kirchenstraße nach St. Sebastian. Danach geht es zurück über die Kirchenstraße zum Marktplatz und von dort in die Kirche, wo die Prozession um 12 Uhr enden wird.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass in der Kirchenstraße an dem Tag ein Parkverbot von 10 Uhr bis 13 Uhr besteht. Bürger werden gebeten, ihre Autos ab 10 Uhr nicht mehr in den beschilderten Bereichen abzustellen. Zudem wird die Kirchenstraße dieser Zeit ab Einfahrt Hauptstraße beim Rathaus bis zur Hauptstraße am Marktplatz, Ecke Heidelberger Straße /Kirchenstraße und Ecke Eintrachtgasse/Kirchenstraße vorübergehend gesperrt. red