„Hammer“ mit Odenwäldern zum Auftakt

So mögen es die Fans der Ringer im Athletik-Sport-Verein (ASV): Der erste Heimkampf der Saison findet diesmal wieder am Vorabend des Altstadtfestes statt. Am Freitag, 7. September, kommt es zum Auftakt der diesjährigen Oberligarunde voraussichtlich zu einer „Hammerbegegnung“. Davon geht Ringerchef Herbert Maier aus, denn um 20.15 Uhr erwarten die Gastgeber ihre Dauerrivalen aus Nieder-Liebersbach. „Das Odenwälder Team ist ein Garant für Höchstspannung und stimmungsvolle Kämpfe“, sagt Maier voller Vorfreude bei der Vorstellung des Kaders.

Noch sind beim Fototermin an der Bury-Skulptur nicht alle aus dem Urlaub zurück, doch will das Team nach oben: Maier sieht seinen ASV als eines von fünf Mannschaften „im Rennen um die Meisterschaft“. Dazu gehören Ispringen, Mannheim-Sandhofen, Laudenbach/Sulzbach und Nieder-Liebersbach. Weitere Gegner kommen aus Hemsbach, Ketsch, Kirrlach, Ziegelhausen und Malsch. „Mit einem insgesamt 17-köpfigen Kader aus Nachwuchstalenten und Liga-erfahrenen Athleten gehen wir in die neue Saison“, beschreibt Maier die Ausgangslage. Demnach kommen in den unteren Gewichtsklassen drei Jugendringer zum Einsatz: Die beiden Deutschen Vizemeister Malik Bicekuev (17) und Adam Dachaew (14) sowie der 16-jährige Daud Elembaev kommen hauptsächlich im Freien Stil zum Einsatz. Die Brüder Alexander (17) und Maxim Riefling (16) besetzen die 66- und 80-Kilogramm-Klassen.

Mit seinem unbändigen Kampfgeist will der 18-jährige Abiturient Paul Nimmerfroh auch in dieser Saison die ASV-Fans mitreißen. Durch Andre Tamas (61/66 Kilogramm, griechisch-römischer Stil) verfügt der ASV über einen weiteren Siegringer, der gerne mit spektakulären Überwürfen glänzt. Mit Sascha Helmling, Wolfgang Wiederhold und Patrick Sauer, zugleich der Trainer aller Ligateams, hat der ASV waschechte Ladenburger im Team, die Maier als „wichtige Punktbringer“ erachtet. „Trainer Sauer kann in dieser Saison aus den Vollen schöpfen, da man auch eventuelle Ausfälle gleichstark kompensieren kann“, sagt Maier.

„Zwei Athleten der Extraklasse haben durch unsere Stützpunktarbeit mit Migranten und Asylsuchende den Weg zum ASV und in die Oberliga gefunden.“ Maier hält große Stücke auf den amtierenden Landesmeister Hossein Alizadeh und Esmail Bababei, den Fünften der Veteranen-WM, die in den Limits bis 71 und 75 Kilogramm zum Einsatz kommen. Der 21-jährige Tamirlan Bicekuev hat in der 66-Kilogramm-Freistilklasse einen Stammplatz im Team. In der 80- und 86-Kilogramm-Freistilklasse geht Ahmad Shahab erneut für den ASV auf die Matte. „Andre Frant ist ein weiteres Ass im Ärmel“, so Maier. Der amtierende rumänische Meister werde allerdings nicht jeden Kampf bestreiten können, da er WM-Einsätze für die Nationalmannschaft bestreitet. Ebenfalls neu im Team: der Grieche Andreas Tserachidis, der als eleganter Techniker im Freistil-Schwergewicht gilt, und Jonas Schmitt, der in beiden Stilarten einsetzbar ist.

