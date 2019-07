„Handeln Sie in Ihrem Umfeld“

Starke Reden prägten die Abschlussfeier des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in der Ladenburger Lobdengau-Halle. Für Direktorin Hannelore Buchheister waren es auch ganz besondere Schüler, die am Samstag die Schule verließen: „Sie sind der erste CBG-Abiturjahrgang, den ich selbst unterrichtet habe.“ Dennoch mochte sie sich eine ironische Erwiderung auf das diesjährige Abi-Motto „Abu DhAbi - die Scheiche gehen, die Kamele bleiben“ nicht verkneifen.

Jahr des Kamels

Sie interpretierte den Wahlspruch so, dass die Abiturienten die Scheiche „in die Wüste schicken“ und eher auf die Kamele setzen wollten. „Respekt“, sagte Buchheister unter Beifall. Diese uralten Nutztiere stünden nämlich unter anderem für Ausdauer, Gelassenheit und Überleben in der Wüste. „Und wenn Sie 2024 ihr fünftes Abiturjubiläum feiern“, so Buchheister, „dann tun Sie dies im internationalen Jahr des Kamels“. Heiteres Gelächter.

Ganz im Ernst fuhr Buchheister fort: „Besonders gefreut hat mich, dass Sie sich gesellschaftlich sowie politisch engagieren und Ihren Protest lauter hörbar machen wollten als andere Abschlussjahrgänge.“ Sie würdigte den Einsatz von Schülern für mehr Toleranz und Zivilcourage, im Jugendgemeinderat und bei Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Dies in einer Zeit, in der Demokratie, Frieden und Wohlstand nicht mehr selbstverständlich seien.

Auch weil politische Vorbilder fehlten, rief Buchheister die Abiturienten dazu auf, nicht auf die ganz großen Lösungen zu warten. „Handeln Sie an der Basis und in Ihrem Umfeld wofür Sie erkannt haben, dass ein Einsatz lohnt.“ Um neue Wege in die Zukunft zu gehen, „dafür haben wir Sie ausgebildet.“ Buchheister schloss mit den Worten: „Sie können sich so einiges zutrauen.“

Bürgermeister Stefan Schmutz äußerte am Ende einer emotionalen Ansprache, in der er auch den momentan wahrscheinlichen Klimawandel bis 2050 umriss, einen eindringlichen Wunsch: „Lasst nicht nach, die notwendigen Schritte für mehr Klimaschutz einzufordern.“ Doch gab er ebenso diesen Rat: „Feiert den Moment, der immer bleiben soll.“ In ähnlichem Sinne äußerte sich Abiturientin Leonie Keilbach – und hörte am Ende tosenden Applaus für eine inspirierende Rede. Die mit dem Scheffel-Preis für herausragende Leistungen in Deutsch ausgezeichnete Ladenburgerin erzielte insgesamt die Traumnote 1,0.

Sie verglich das Leben mit dem Schreiben eines Buchs. Alle seien Schriftsteller ihrer Biografie. Ein erstes Kapitel voller einzigartiger Erinnerungen liege hinter ihnen. Nun folgten weitere. Ob es ein rationales Sachbuch, ein romantischer Roman oder aufregende Science Fiction werde, das liege in der Hand jedes einzelnen. „Ich persönlich will mein Leben als ein Buch führen, in dem ich auf jedes einzelne Wort stolz sein kann“, sagte Keilbach. „Wir können unsere Träume Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit traumhaft werden lassen“, glaubt die begabte Tänzerin.

Spitzenmäßige Ergebnisse

Kaum weniger spitzenmäßig als Keilbach schnitten Mara Schwabe, Tim Wagemann (1,1), Alina Schneider, Jula Heinz, Mario Bühler (1,2), Lena Kreckel, Tobias Gröger, Tim Flößer, Leonie Mayer (1,3), Aljoscha Helm (1,4), Kai-Hendrik Schwan und Tim Herbert (1,5) ab. Die Zeugnisse überreichten die Tutoren Clay, Berberich, Hölzel, Bundenthal, Basten und Göbel. Preise für besondere Leistungen und Engagements stifteten Ehemaligenverein Lopodunia (Rainer Wiesler), Förderverein (Arno Blänsdorf), Elternbeirat (Rolf Blasek) und Christel Chowanetz-Dillmann. Im Namen aller Stufensprecher dankte Clara Frank der Schulgemeinschaft.

Neben starken Reden gab´s auch „fantastische Musik“ (Schmutz): „Habt die beste Zeit Eures Lebens“, sang auf Englisch Katharina Knapp, begleitet von Robin Stemmler (Piano). Außerdem traten in der Lobdengauhalle die Trompeter Marvin Jacob und Julian Menge sowie der Grundkurs Musik unter Leitung von Barbara Ziemer auf.

