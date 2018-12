Handschuhe mit Wappen als Ansporn für Nachwuchs

Der „Weihnachtsmann“ hat nicht nur Handschuhe mit dem Wappen des Fußball-Vereins (FV) 03 Ladenburg als Geschenk für alle Nachwuchskicker mitgebracht. Nein, der mit weißem Bart und rotweißer Zipfelmütze verkleidete Bernd Keller aus der AH-Mannschaft punktete bei der Feier der Jugendabteilung in der Lobdengauhalle auch mit einem witzigen Quiz rund um das Fest der Liebe. Und die einzelnen Mannschaften glänzten mit richtigen Antworten auf teils knifflige Wissensfragen wie diese: Was ist eigentlich Advent? Richtig: Das aus dem Lateinischen stammende Wort bedeutet Ankunft.

Trainer und Betreuer sehr wichtig

Richtig gut kam das Geschenk des Nulldreier-Clubs der Alten an: Altstadtrat Jürgen Müller überreichte nämlich eine Geldspende an Jugendleiter Stefan Ober. „Wir stiften traditionsgemäß einen Teil der Beiträge unserer ehemaligen Aktiven und Spielerfrauen der Jugend“, erklärte Müller den Kindern und Jugendlichen. Zu diesem Kreis zählt Ehrenspielführer Karl Dengler, der mit seiner Frau und Werner Kratzert am Tisch von Bürgermeister Stefan Schmutz saß. Der jüngere Ehrenspielführer Dieter Schreckenberger schenkte dem Spielernachwuchs Getränke aus. „Die wichtigsten Leute im Verein sind unsere Jugendtrainer und Betreuer“, sagte Nulldreier-Chef Thomas Thieme in seiner kurzen Ansprache und bedankte sich im Namen des Vorstands für das Engagement.

„Eure Arbeit drückt sich auch in sportlichen Erfolgen aus“, bekräftigte Thieme. So verzeichne der Verein zwei Meister- und einen Vizemeistertitel. „Das ist sehr gut, und wir wollen auch künftig mit so vielen Ladenburgern wie möglich in der Landesliga spielen“, ordnete Thieme die Leistungen ein. Freilich dürften sich, so Thieme, gerne noch mehr Eltern am Vereinsleben beteiligen. Bürgermeister Schmutz sei es „hoch anzurechnen“, dass er jedes Jahr hier dabei sei: „Das drückt Verbundenheit aus.“

Für Schützenhilfe bei der Zusammenstellung des Programms dankte als Moderator Didier Ngobana, seit 18 Jahren als Bambini-Trainer aktiv, der Ladenburger Gesangslehrerin Jeannette Friedrich: Diese habe mit Rouven Gruber einen Meisterschüler aus Käfertal vermittelt. Ein Raunen ging durch einen Teil der Zuhörermenge, als der jugendliche Darsteller des Ladenburger Luther-Musicals von 2017 die Popballade „Dancing On My Own“ anstimmte, so gut hörte sich das an.

Nach Grubers Kurzauftritten sorgte der junge Ladenburger DJ „Marc.Etz“ für die passende Musik. Doch zuvor las der „Weihnachtmann“ noch aus seinem Buch vor, was es an Lob und leisem Tadel zu den Teams zu sagen gab. Die Handschuhe mit Nulldreier-Wappen sind sicher Ansporn für alle, beim Training und in der Spielrunde nach der Winterpause wieder alles zu geben.

