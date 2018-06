Harmonie zählt mehr als reine Kraft

Anzeige

„König Fußball“ wirbelt durch alle Terminkalender: Um dem Endspielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft (14./15. Juli) aus dem Weg zu gehen, hat der Fußballverein (FV) 03 Ladenburg das diesjährige Drachenbootrennen seiner Paddelsparte um zwei Wochen vorverlegt. So findet die 14. Auflage unter dem Motto „Drachen im Fluss“ bereits am kommenden Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, statt. Im Neckarwasser und auf der Festwiese wird es jedoch wie gewohnt brodeln.

Zu diesem Sport- und Spaßspektakel werden nämlich allein 63 Teams mit über 1100 Paddler erwartet. Dazu kommen Tausende von Besuchern. In drei Leistungsklassen gehen die samt Trommlern bis zu 19-köpfigen Teams in den zwölf Meter langen Booten an Start. Nach dem dreistufigen Startsignal „Are You Ready – Attention – Go!“ kommt es auf der rund 250 Meter langen Strecke zwischen Neckarstrand und Schiffsanleger an der Bury-Skulptur wieder zu spannenden Wettkämpfen. Steuerleute der Veranstalter lenken die schlanken Gefährte stromabwärts durch die Fluten.

14. Regatta „Drachen im Fluss” Freitag, 29. Juni 19 Uhr: Sitzung der Teamkapitäne. Hier wird über an Ablauf der Veranstaltung informiert. Samstag, 30. Juni 11 Uhr: Start der Vorläufe. 18.40 Uhr: Ende der Vorläufe. 19 Uhr: Prämierung der besten Kostüme und originellsten Auftritte am Moderatorenstand. Direkt im Anschluss: Beach-Party am Ladenburger Neckarstrand und musikalisches Rahmenprogramm. Sonntag, 1. Juli Ab 11 Uhr: Qualifikationsläufe in Mix-, Damen-, und Open-Klassen für Viertel- bzw. Halbfinale. 13.45 bis 14 Uhr: Rennpause. Ab 15.30 Uhr: Halbfinale. Ab 16:40 Uhr: Finale Damen-, Mix- und Open-Teams. Ab circa 17.45 Uhr: Siegerehrung am Moderatorenstand. pj

Für die Teams gilt es im Rhythmus des Trommlers als Taktgeber am Bug möglichst synchron paddelnd an Fahrt zu gewinnen. Denn hinter der Jahrtausende alten Disziplin aus Fernost steckt die konfuzianische Weisheit, wonach man an einem guten Pferd weniger Kraft als Charakter schätze. Soll heißen: Im Boot zählt die Harmonie, und beim traditionellen Kostümwettbewerb auf der Festwiese der Humor.