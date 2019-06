Haus am Waldpark vor Verkauf?

Wie in der Sitzung des Technischen Ausschusses bekannt wurde, will der Christliche Bürgerhospitalfonds das Haus am Waldpark verkaufen. Für den Interessenten ist laut Stefan Schmutz die Möglichkeit, die Altenpflegeeinrichtung um einen dreistöckigen Anbau zu erweitern, ein wichtiges Kriterium für seine Entscheidung. Denn die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, betonte der Bürgermeister.

Hintergrund, so Schmutz, sei, dass künftig jeder Bewohner eines Pflegeheims Anspruch auf ein Einzelzimmer habe. Die Erweiterung soll es auch ermöglichen, zusätzliche Plätze zu schaffen. Die Mitglieder des Ausschusses hatten keine Einwände; die Bauvoranfrage wurde einstimmig gebilligt. kba

