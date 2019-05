Haus nach Brand in Sauna unbewohnbar

Ladenburg.Die Feuerwehr ist am späten Freitagabend in Ladenburg zu einem Gebäudebrand gerufen worden. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, stellten sie fest, dass eine mit Kleidung vollgepackte Sauna in Flammen stand, teilte die Feuerwehr mit. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Eine Person wurde zwischenzeitlich mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Beim Eintreffen der Kräfte waren die Bewohner bereits im Freien. Aus allen Gebäudeöffnungen sei eine starke Rauchentwicklung aufgrund des in Vollbrand stehenden Kellers sichtbar gewesen. Die zwei eingesetzten Truppen hatten die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle, hieß es weiter. Aufgrund der Masse an Material, das sich in der Sauna befand und ausgeräumt sowie abgelöscht werden musste, wurde zusätzlich zur Feuerwehr Ladenburg die Feuerwehr Heddesheim zu Hilfe geholt. Bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Warum der Brand ausbrach, ist unklar.