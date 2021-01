Haushalt vor der Verabschiedung

Eine wachsende Stadt benötigt auch mehr Geld: Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (zwölf Millionen Euro) und der Neubau der Sporthalle (sieben Mio. Euro) sowie steigende Personalkosten in der Verwaltung sind die größten Posten im Ladenburger Haushalt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Dienstag (19 Uhr/Lobdengauhalle) verabschieden will. Insgesamt umfasst der städtische Haushalt 2021 rund 35,6 Mio. Euro.

Wer an der öffentlichen Sitzung teilnehmen will, muss sich telefonisch unter 06203/70-103 oder per E-Mail an buergermeister@ladenburg.de anmelden.

