Haushalt wird eingebracht

In der öffentlichen Sitzung des Ladenburger Gemeinderats stellt sich am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Domhofsaal zunächst kommunalpolitischer Nachwuchs vor: Die zwölf neuen Mitglieder des Jugendgemeinderats (JGR) heißen Fabian Steigerwald, Mohammad Radi Kahlouf, Firat Günes, Berat Coskun, Nicolas Battige, Jule Walz, Dicle Günes, Nike Sacher, Leonie Neu, Lena Struve, Maxima Baswell und Jasmin Moschir. Zuvor haben Einwohnerinnen und Einwohner Gelegenheit zu Fragen und Anregungen.

Einer Idee aus dem bisherigen JGR-Gremium und dem Jugendzentrum „Kiste“ folgend, soll der Gemeinderat den Bau einer so genannten Pumptrack-Sportanlage gegenüber des Skater-Platzes beschließen. Kostenpunkt: rund 63 500 Euro. Auf der Tagesordnung steht außerdem der erste Entwurf des Haushaltsplans 2019. Bürgermeister Stefan Schmutz informiert über Eckpunkte. Die öffentlichen Etatberatungen finden am Dienstag, 15. Januar, und Mittwoch, 16. Januar 2019, statt und damit beinahe zwei Monate früher als bisher.

Bereits heute Abend stehen Wassergebühren zur Abstimmung: Der Verbrauchspreis soll laut Verwaltungsvorschlag um drei Cent auf netto 1,27 Euro sinken. Zuzüglich der siebenprozentigen Mehrwertsteuer ergäben sich rund 1,35 Euro pro Kubikmeter. Dagegen erhöht sich die Schmutzwassergebühr vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat von 1,43 auf 1,67 Euro pro Kubikmeter. Für Niederschlagswasser schlägt die Verwaltung eine erhöhte Gebühr von 0,51 Euro (bisher 0,42 Euro) pro Quadratmeter versiegelter Fläche vor.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Weitere Themen sind die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, diesmal in der Oststadt (Auftragsvergabe), und der vorgesehene Bebauungsplan „Bellengärten“ für das inzwischen städtische Anwesen Schriesheimer Straße 32 am Waldpark. Das bestehende Gebäude soll zurückgebaut werden, um sozialgefördertes Wohnen möglich zu machen. Der Planentwurf wird heute vorgestellt. Für das Ersatzfahrzeug des Mannschaftstransportwagens (MTW 2) der Feuerwehr sind Aufträge in Höhe von rund 70 100 Euro zu vergeben.

Um unter anderem WC- und Heizungsanlagen in Werkrealschule Unter Neckar und Dalberg-Grundschule grundlegend sanieren zu können, will die Verwaltung Landesfördermittel anfordern und benötigt dafür noch die Zustimmung der Stadträte. Als neues ehrenamtliches Mitglied soll der örtliche Architekt Lucas Juhl in den Gutachterausschuss der Stadt Ladenburg bestellt werden und künftig daran mitwirken, Grundstückswerte festzulegen. Ferner gibt die Stadt kürzlich beschlossene Spendenannahmen bekannt. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018