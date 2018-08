Heimatbund fährt nach Feudenheim

Anzeige

Der Heimatbund Ladenburg ist bei seinem sommerlichen Ausflug in die nähere Umgebung zu Gast bei dem Verein für Ortsgeschichte Feudenheim. Besichtigt wird das von diesem Verein in einem alten Bauernhaus eingerichtete kleine Museum und die Bohrmann‘sche Schmiede.

Treffpunkt ist am Freitag, 17. August, um 16 Uhr das Vereinshaus in der Eintrachtstraße 26 in Feudenheim. Parkmöglichkeiten sind beim dortigen Rathaus. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen sich die Teilnehmer, die nicht selbstständig nach Feudenheim fahren wollen, um 15.40 Uhr am Wasserturm in Ladenburg. Zum Ausflug sind Mitglieder und Freunde des Heimatbunds willkommen. Anmeldung bis zum 15. August an info@heimatbund-ladenburg.de oder Büro Schuhmann (06201 640 71).

Nach dem Ausflug gibt es noch die Möglichkeit, beim monatlichen Heimatbund-Stammtisch im „Würzburger Hofgarten" in Ladenburg einzukehren.