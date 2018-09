Heimatbund fährt nach Maulbronn

In die Fauststadt Knittlingen und zum Weltkulturerbe Maulbronn fährt der Heimatbund am Sonntag, 23. September. Abfahrt ist um 8.45 Uhr in Ladenburg am Ankerplatz.

In Knittlingen findet um 10 Uhr eine Führung statt. Die Weiterfahrt nach Maulbronn mit anschließender Mittagspause im Restaurant „Klosterpost“ beginnt um 12 Uhr. Maulbronn gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen nördlich der Alpen. Um 14.30 Uhr führt Dr. Johannes Wilhelm, Landeskonservator a. D., die Gruppe im Kloster. Die Rückfahrt nach Ladenburg beginnt um 17 Uhr.

Es sind noch einige Plätze frei. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 06 20 3/ 57 95 (Dr. Erhardt) oder unter info@heimatbund-ladenburg.de. Der Reisepreis beträgt 37 Euro pro Person und ist zu überweisen unter Angabe des Verwendungszwecks „Maulbronn“ auf das Konto: Heimatbund Ladenburg e. V., Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE89 67 05 05 05 00 66 01 03 92, BIC: MANSDE66XXX. red

