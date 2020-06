„HeimatRock“ öffnet ab 4. Juli

Das Bar-Restaurant „HeimatRock“ feiert am Samstag, 4. Juli, und am Sonntag. 5. Juli, jeweils mit Live-Musik auf der Terrasse Eröffnung in Ladenburgs Neckarstraße 62. Nachdem sich der Auftakt Corona-bedingt verzögert hatte (wir berichteten), hofft Pächterin Sabine Gantner jetzt auf schönes Wetter. Denn am Samstag sollen ab 20 Uhr die Coverrockband Eight4ty.Nine aus Ilvesheim mit Gantner als Sängerin und am Sonntag ab 11 Uhr zum Jazzfrühstück das Duo Swing Agents (Ulli Holderbaum & Jörg Kramer) auftreten. Ab neun Uhr (sonntags) beziehungsweise 17 Uhr hat das Lokal in den früheren Räumen von „Fody’s Fährhaus“ jeweils geöffnet. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020