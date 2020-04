„HeimatRock“ soll „Fody’s“ folgen

„HeimatRock“ heißt das neue Lokal im ehemaligen Fährhaus. Peter Jaschke (pj)

Eigentlich sollte das Restaurant „HeimatRock“ in Ladenburgs Neckarstraße schon seit Tagen eröffnet sein. So lautete einmal der Plan. Renovierung, Flyer, Internetauftritt: Alles war längst vorbereitet. Aber: „Wir mussten wegen Corona stoppen, sonst wären uns die Kosten explodiert“, erklärt Sabine Gantner, die Chefin der in Ilvesheim ansässigen Firma Ambiente als Pächterin auf telefonische Anfrage. In den Räumen am Freibad befand sich zuvor das seit 2018 nach Insolvenz geschlossene „Fody’s Fährhaus“.

Die seit 29 Jahren im Eventbereich selbstständige Restaurantfachfrau Gantner zeigt sich trotz allem optimistisch, „dass es weitergeht“. Denn mit ihrem Unternehmen habe die frühere Veranstaltungsleiterin bei Feinkost Käfer in München und bei der Lufthansa in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet: „Das macht sich jetzt bemerkbar.“ Freilich musste auch Gantner Personal in Kurzarbeit schicken, „aber das wird“, glaubt sie und sucht bereits weitere Mitarbeiter: „Der Mensch ist wichtig, aber ob tätowiert oder grüne Haare, das spielt keine Rolle: Bei uns herrscht lässige Atmosphäre.“ Das Motto laute nicht umsonst: „Wenn Heimat kein Ort ist, sondern ein Gefühl!“

Gantners Team will „Generationen verbinden“, mit kleiner Karte sowie regelmäßiger Live-Musik einer Hausband und wechselnden Newcomer-Gruppen. „Im HeimatRock schmeckt es familiär durch ehrliche, leckere und einfache Gerichte nach Oma Linas Rezept“, heißt es auf der Internetseite. Mit der Brauerei Krombacher als Verpächterin und dem Eigentümer des Gebäudes weiß Gantner faire Partner an ihrer Seite: „Man ist uns entgegengekommen.“ Das war hilfreich, denn: „Wir fangen mit einem Riesenminus an, weil wir renoviert und auch den Terrassenboden erneuert haben“, berichtet Gantner.

„Wann wir aufmachen können, weiß zurzeit nur der liebe Gott – an Mitte April glaube ich nicht“, sagt die erfahrene Unternehmerin. Sie gehe davon aus, dass zunächst nur unter Auflagen geöffnet werden dürfe. Da gelte es abzuwägen, ob man abwarte, bis das „normale Geschäft“ möglich sei. Viele fragten sie trotz Corona-bedingter Lokalschließungen schon jetzt: „Wann macht Ihr denn auf?“ Doch bis zur Eröffnung ist noch etwas Geduld gefragt. pj

