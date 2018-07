Heiratsantrag auf Knien emotionaler Höhepunkt

Anzeige

Unbeschreiblicher Jubel bei den Siegern der Mix-Klasse: Die „Lessing-Eulen“ aus dem Neuostheimer Gymnasium schlugen knapp die „Cube-Dragons“, die bei ihrem Debüt Zweiter wurden, und Vorjahressieger „Grounder“. „Es waren Granaten-Rennen, offen bis zum Schluss, vor allem in der Bomber-Klasse“, würdigte Meiritz die Leistungsdichte in der Open-Klasse. Nach ihrem dritten Sieg in Folge - es ist insgesamt schon der sechste Triumph der Athletik-Sport-Vereins bei „Drachen im Fluss“ - geht der Siegerdrachen in den Besitz von Fody´s Ringer-Team und Sponsor Willy Koch über. Zweiter: „Platzhirsche“ (Heddesheim) vor „Altstadt-Apachen“.

Beach-Party verläuft ruhig

03er-Chef Thomas Thieme dankte allen Helfern, städtischem Bauhof, Ordnungsamt, Polizeirevier Ladenburg, DLRG und Dietmar Schuff, der ein weiteres Sicherheitsboot bereitstellte und das Parken regelte: „Ohne Schuff geht’s hier nicht.“ Die Gartenfirma ERDA habe den Strand präpariert und so den „Spielgrund“ für die DJs „TK“ (Freitag) und „Andy“ (Samstag) bereitet. Laut Polizei verlief die Beach-Party mit rund 4000 Besuchern „ruhig“. Fünf Straftaten wurden angezeigt. Alle Täter sind identifiziert. Ein aggressiver Betrunkener erhielt einen Platzverweis. pj

