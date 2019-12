Heizkraft für die Nordstadt

Um Schönheit geht es ja nicht in erster Linie bei einer technischen Anlage. Trotzdem konnten sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses (TA) jetzt schon mal ein Bild vom Aussehen der künftigen Nahwärmeversorgung im Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann machen.

Zweistöckig wird das Betriebsgebäude, es bietet Platz für vier Aggregate, also zwei Blockheizkraftwerke: Das eine mit 600, das andere mit 400 Kilowatt Leistung, wie Katharina Schowalter von den Pfalzwerken erklärte. Die Rohstoffe, in diesem Fall Erdgas, würden intensiv genutzt, fuhr ihr Kollege Witold Kreutz fort: „Wenn das Gebiet erweitert werden oder ein neues erschlossen werden sollte, können auch noch größere Komponenten beziehungsweise ein drittes Blockheizkraftwerk gebaut werden.“

Zurück zur Optik: Die Verwaltung hatte hier die Wahl zwischen mehreren gedeckten Farbtönen von Ocker bis Terrakotta, doch letztlich war ein helles Grün der Favorit. Viel sehen dürfte man später davon nicht, wird das Gebäude doch von mehreren Seiten durch eine Hecke umschlossen. Mit den Bauarbeiten soll es im Februar 2020 losgehen, nach drei Monaten soll alles stehen, so Kreutz: „Wir rechnen mit einer Lebensdauer der Anlage von zehn bis 14 Jahren.“

Auch an einen Öko-Wärmetarif sei gedacht worden: Wer will, kann durch Zahlung eines Mehrbetrags die Renaturierung von Mooren unterstützen. Stadtbildpfleger Egon Lackner hakte nach: „Können auch bereits bestehende Gebäude an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden?“ Das sei möglich, erklärte Schowalter: „Die Kessel sind austauschbar, die Leistung kann um 1200 Kilowatt gesteigert werden.“ Seine nächste Frage betraf das Personal, das in der Anlage eingesetzt werde.

Ausfall äußerst selten

Da schüttelte Kreutz den Kopf: „Es ist keiner vor Ort, aber die Anlage wird 24/7 über ein Servicecenter betreut.“ Sie werde also 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche über einen Monitor in der Ludwigshafener Zentrale ferngeschaltet. Im Störungsfall komme ein Projektleiter. Davon abgesehen versicherte er, dass niemand in der Nordstadt frieren muss: „Es ist sehr ungewöhnlich, dass einmal ein Blockheizkraftwerk ausfällt. Falls das doch einmal passiert, können es aber die anderen Aggregate ersetzen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019