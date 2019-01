„Heute jagt man euch davon, Gott wird uns dafür strafen“

Was bleibt von den ehemaligen Ladenburgern jüdischen Glaubens außer Grabsteinen, Gedenktafeln und Stolpersteinen? Erinnerungen, mündliche und schriftliche, sowie Fotos. Und darauf sind auch die Macher der Ausstellung „Nachbarn 1938. Wir waren alle Ladenburger“ im städtischen Lobdengau-Museum angewiesen. Der Titel bezieht sich auf ein Zitat der vor einigen Jahren verstorbenen Lea Crell: „1932 waren wir alle Ladenburger.“ Ab 1933 sollte sich das ändern. Die Sonderschau entstand zur Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren. Vom 9. auf den 10. November 1938 wurden tausende Juden von Nazis misshandelt, verhaftet oder getötet. Synagogen, jüdische Friedhöfe und Geschäfte wurden zerstört. Das Datum markiert den Beginn der systematischen Verfolgung der Juden.

Gleich am Eingang zum Ausstellungsraum steht eine große Tafel mit Namen und Wohnorten der Ladenburger Juden bis 1938. Dennis Rieger, einer der Studenten der Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien, die unter Federführung des Lobdengau-Museums maßgeblich an der Zusammenstellung der Schau beteiligt waren: „Unser Thema ist ’Nachbarn 1938’. Deshalb waren uns die Namen wichtig. Sie sollten im Zentrum der Ausstellung stehen.“ Sein Kommilitone Linus Maletz: „Es geht darum zu zeigen, wie die Nachbarschaft bröckelte. Es begann 1933, aber der große Einschnitt war auch in Ladenburg 1938. Diese Nacht hat die Nachbarschaft komplett verändert.“

Ausgewählte Familien

Klar, dass nicht alle 120 Menschen in der kleinen Ausstellung vorgestellt werden können. Vielmehr geht es um ausgewählte Familien oder Einzelpersonen. Eine davon ist der Kantor Sally Rosenfelder, ein mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichneter Teilnehmer des Ersten Weltkriegs. Umso mehr geschockt war er vom staatlichen und lokalen Antisemitismus nach 1933, vor dem er in die USA floh. Dort sagte er später in einem Interview über sein Eisernes Kreuz: „Ich sehe es heute mit Stolz und Bitterkeit.“

Dramatischer die Flucht von Rachel Stanieski. Sie entkam aus einem Konzentrationslager in die Schweiz und wanderte später nach Israel aus. Das klingt unkompliziert, doch eine Karte zeigt, welche Odyssee Rachel Stanieski hinter sich bringen musste, um in Sicherheit zu kommen. Nach ihren Erinnerungen sagte eine Ladenburgerin am Tag der Deportation nach Gurs, dem 21. oder 22. Oktober 1940, zu ihr: „Heute jagt man euch davon. Gott wird uns dafür strafen.“ Eine zutreffende Prophezeiung.

Seltsam mutet ein Brief an, den Adolf Driels am 18. April 1941 aus dem Lager Gurs abschickte: ein fast nichtssagender Inhalt, gespickt mit vielen Floskeln. Verständlich wird dies vor dem Hintergrund, dass solche Schreiben natürlich eine Zensurstelle durchlaufen mussten. Wahrheitsgemäße Beschreibungen hätten Sanktionen nach sich gezogen. Zeichnungen und Dokumente in der Ausstellung belegen die schrecklichen Zustände in dem Lager. Alfred Driels sollte als einziger seiner Familie überleben.

Ein Hochzeitsbild, das aussieht wie unzählige andere. Doch die Eheschließung von Max Kapustin und Brunhilde Rosenfelder Ende 1936 oder Anfang 1937 war die letzte in der Ladenburger Synagoge. Promotionsakte, Studentenausweis und Doktorarbeit von Max Kapustin sind Leihgaben des Heidelberger Universitätsarchivs und der Universitätsbibliothek. Ein schreckliches Schicksal: Die Familie wurde auseinandergerissen, etliche Mitglieder starben in Auschwitz, andere flohen aus Gurs und wurden von französischen Bauern versteckt.

Eugen Levy, der ein Geschäft in der Hauptstraße hatte, muss ein beliebter Mann gewesen sein, Mitglied im Turnverein und im Liederkranz. Zu seiner Beerdigung im August 1937 kamen auch christliche Ladenburger, die dann als Volksverräter angeprangert wurden. Das Symbolbild der Schau zeigt einen Trauerzug durch die Stadt, wobei nicht völlig klar ist, ob es sich um den für Eugen Levy handelt. Die Kuratoren vermuten, dass es von der Gestapo gemacht wurde, um die Zugteilnehmer identifizieren zu können.

An der Plünderung beteiligt

Wie war es nun, das Zusammenleben? Die Ausstellung zeigt, dass es intakte Nachbarschaften gab, aber auch Ladenburger, die sich an der Verwüstung der Synagoge und an der Plünderung jüdischen Eigentums beteiligt haben. Andere wiederum versorgten ihre jüdischen Mitbürger mit Lebensmitteln. Von dieser Ambivalenz ist in dem Zeitungsbericht über die Pogromnacht natürlich nichts zu finden. Hass trieft aus den Zeilen, in denen die Juden unter anderem als „Gesindel“ und „Judengeschmeiß“ verunglimpft werden.

Etwas verloren liegt auf der Brüstung des Treppenabgangs im Ausstellungsraum ein Fotoalbum. Dabei ist sein Inhalt ein Symbol dafür, dass der Völkermord an den Juden kein endgültiges Ende bedeutet. Enthalten sind darin nämlich Bilder vom Besuch ehemaliger jüdischer Mitbürger in Ladenburg im Juni 1990. Eine Ausstellung, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt, sondern Texte und Bilder sprechen lässt. Empfehlenswert.

