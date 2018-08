Heute Turnier der Gewichtheber

Anzeige

Am heutigen Samstag richtet der ASV Ladenburg zum 8. Mal das Walter-Engel-Turnier auf dem Platz vor dem Eingang der Lobdengauhalle aus. (Bei schlechtem Wetter in der Halle). Gemeldet haben 62 Sportler aller Alters- und Gewichtsklassen, auch aus weiter entfernten Vereinen in Bayern und Sachsen-Anhalt.

Das Walter-Engel-Turnier ist als nationales Gewichtheber-Turnier angemeldet, hier soll aber nicht nur der Wettkampf im Mittelpunkt stehen, sondern auch der Spaß am Sport und die Geselligkeit. Daher findet die Veranstaltung im Freien statt. Zudem geht es dem ASV darum, Passanten zu zeigen, was Gewichtheben ist. Beginn für die einzelnen Gruppen: 11 Uhr Masters und Junioren männlich, etwa 13 Uhr weibliche Teilnehmer, etwa 15 Uhr Senioren männlich. red