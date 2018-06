Heute Vortrag über Steuerpolitik

Anzeige

„Aktuelle steuerpolitische Herausforderungen und wie die Politik darauf reagieren sollte.“ So lautet das Thema des Vortrags, den Dr. Jürgen Sontheimer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, am heutigen Donnerstag, 14. Juni, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek (Hauptstraße 8) hält.

Der Ladenburger Steuerexperte kritisiert die aktuelle Steuerpolitik der großen Parteien in Deutschland und insbesondere der Groko scharf. Er sieht drängenden Handlungsbedarf auch für die internationale Steuerpolitik, insbesondere bei den Unternehmenssteuern. Er macht Vorschläge, wie man auf EU-Ebene den immer größer werdenden Einfluss auf die nationalen steuerrechtlichen Regelungen auf das Notwendige begrenzen kann. Zu dieser Veranstaltung lädt der FDP-Ortsverband Ladenburg gemeinsam mit den FDP-Ortsverbänden Schriesheim, Hirschberg, Heddesheim und Edingen-Neckarhausen ein. red