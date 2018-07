„Hier kann ich schon mal für den Führerschein lernen“

Anzeige

Eintauchen in die Historie des Autos – das ermöglicht das Fest des Carl-Benz-Museums in Ladenburg, bei dem dieses Jahr rund 300 Fahrzeuge ein- und ausfahren. „Wir haben hier rund 200 Jahre Individualverkehr zusammengebracht“, erläutert Winfried Seidel, der Besitzer und Sammler des Automuseums.

Tour mit 37 Autos

Eingeleitet wird das Museumsfest am Samstag mit der Carl-Benz-Classic-Tour von 180 Kilometern, die insgesamt 37 Autos auf die Straße bringt. Unter dem Motto „Bayern erfahren“ kommt ein großer Querschnitt an unterschiedlichsten Autos zusammen. „Da waren Fahrzeuge vom Cadillac Cabrio, bis zum Fiat 500“, berichtet Lutz Amler vom Förderverein des Museums. Während der Tagesfahrt können die Autobegeisterten an Such- oder Geschicklichkeitsspielen teilnehmen. Als ersten Preis gibt es ein Automodell des Blitz-Benz, das in diesem Jahr an Marko Depper und Jens von Gehr geht.

Doch nicht nur am Samstag können die Leute dem Auto näherkommen. Auch am Sonntag bietet das Museum bei einem Tag der offenen Tür einige interessante Möglichkeiten einen Einblick in die Geschichte des Autos zu bekommen. So etwa führt Klaus Maier Demonstrationsfahrten mit einem dreirädrigen Carl-Benz-Patentwagen durch, einem englischen Nachbau vom ersten Fahrzeug der Welt, das schon Berta Benz fuhr.