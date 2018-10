Hinter Bibelgarten Platz für einen Neubau?

Die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg würde ihr neues Gemeindezentrum weiterhin am liebsten hinter dem Bibelgarten zwischen Pfarrhaus und Stadtkirche verwirklichen. Diese Idee lag länger auf Eis. Seit Ende 2017 ist Pfarrer David Reichert im Amt. Jetzt liegt der Stadtverwaltung erstmals eine entsprechende Bauvoranfrage vor. Sie soll klären, ob das gewünschte Vorhaben planungsrechtlich möglich wäre. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz im Gemeinderat mit. Zuvor hatte sich das kommunalpolitische Gremium auf Einladung des Kirchengemeinderats vor Ort ein Bild gemacht.

In der Novembersitzung soll die Voranfrage Thema im Gemeinderat sein. „Diese schwierige Entscheidung erfordert eine intensive Abwägung zwischen den Interessen der Kirchengemeinde, dem Ensembleschutz und der Denkmalpflege“, stellt Schmutz vorab fest. „Um den Neubau finanzieren zu können, müssten wir das alte Gemeindehaus natürlich verkaufen“, erklärt Pfarrer David Reichert und betont, dass die Kirche jetzt noch keinen Bauantrag stelle. Dennoch kommt eine Variante erneut ins Spiel, die der Kirchengemeinderat schon länger favorisiert. Die Stadt, damals noch mit Bürgermeister Rainer Ziegler an der Spitze, und der Heimatbund sahen die Pläne inoffiziell kritisch. Und zwar aus jenen Gründen, die auch Schmutz anführte. Denn im Untergrund schlummert archäologisch Wertvolles, und es stellt sich die städtebauliche Frage nach der künftigen Optik des zentralen Areals.

„Das Risiko der Kosten für archäologische Arbeiten müssten wir als Bauherr tragen“, sagt Reichert. Die Kirchengemeinde würde den Bereich gerne beleben und interessanter gestalten. „Wir wollen einen barrierefreien Zugang zu einem Gemeindehaus näher bei der Kirche“, erklärt er.

Altes Gemeindehaus zu groß

Wie mehrfach berichtet, ist das bestehende Martin Luther-Haus in der Realschulstraße nach Richtlinien der badischen Landeskirche entsprechend der Anzahl der örtlichen Gemeindemitglieder überdimensioniert. „Wir müssen uns gegenüber der jetzigen Fläche etwa halbieren“, erklärt Reichert.

Das jetzige Gemeindehaus aus den 60er und 70er Jahren gilt heute als zu groß und marode. 2014 wurde zuletzt über „Abriss oder Umbau“ des Komplexes diskutiert. Damals war Pfarrer Markus Wittig im Amt. Die Kirchengemeinde kündigte ihren früheren Mietern im benachbarten und etwas jüngeren Wohnhaus vorsorglich. Man ging nämlich davon aus, dass eine Zusammenarbeit mit der Johannes-Diakonie Mosbach als Investor zustande kommt. Dieser Plan scheiterte jedoch, die Wohnungen standen leer.

Neben dem Diakon-Büro sind dort seit Ende 2015 bis auf Weiteres mehrere Flüchtlingsfamilien untergebracht. Die Kirchengemeinde stellte die Wohnungen auf Anfrage der Stadt zur Verfügung, um Asylsuchende unterzubringen. Diese Vereinbarung werde seitdem von Jahr zu Jahr verlängert, so Reichert. Die jüngste Frist laufe bis Mai 2019. Das Areal sei ein attraktiver Bereich für Wohnbebauung oder was auch immer die Stadt an künftiger Nutzung im Bebauungsplan vorgebe. Dieser wäre zu ändern, wenn aus der Bauvoranfrage ein Antrag würde. Wie die Chancen dafür stehen? Da bleibt Pfarrer Reichert vorsichtig: „Das ist momentan ganz schwer zu sagen.“ pj

